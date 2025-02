- Tumor na mozgu može izazvati promene u vidu stvaranjem pritiska na optički nerv ili oticanjem optičkog diska u zadnjem delu oka Dobrotvorna organizacija navodi da je ovo jedan od simptoma koji se mogu primetiti u očima. Druga promena vida može biti iznenadni gubitak vida u trajanju od nekoliko sekundi . Ovo je obično povezano sa promenama u vašem držanju, kao što je naglo ustajanje. Ili ćete možda otkriti da ste izgubili deo vidnog polja. To može dovesti do toga da naletite na predmete. Ili biste mogli da se osećate kao da se predmeti ili ljudi iznenada pojavljuju na jednoj strani od vas - dodaju stručnjaci iz ove organizacije i navode navodi da ljudi ne bi trebalo previše da brinu jer je malo verovatno da će to biti znak raka, ali da je neophodan oprez.