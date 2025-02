Između zdravlja creva i urinarnih infekcija postoji jaka veza. Dobre bakterije u crevima igraju ključnu ulogu u sprečavanju ovih infekcija, dok antibiotici koji se često prepisuju za lečenje infekcija mogu da naruše tu ravnotežu. To može da dovede do problema sa varenjem, slabljenja crevne flore i ponavljanja infekcija . Tako se stvara začarani krug iz kojeg je teško izaći ako ne obratite pažnju na celokupno zdravlje.

Kada imate urinarnu infekciju, najčešće ćete dobiti antibiotike. Iako pomažu u lečenju infekcije, istovremeno narušavaju ravnotežu dobrih bakterija u crevima . Studija objavljena u časopisu Medicine in Microecology upozorava da dugotrajna upotreba antibiotika može ozbiljno da poremeti crevni mikrobiom, što može da dovede do nadutosti, dijareje ili zatvora.

Kada su creva zdrava, ona pomažu u sprečavanju infekcija. Međutim, ako dođe do disbalansa mikrobioma, štetne bakterije mogu da se nekontrolisano razmnožavaju i uzrokokuju ponovljene infekcije urinarnog trakta . Takođe, loše stanje creva može da oslabi imuni sistem , čineći vas podložnijim infekcijama.

Svaka infekcija u telu pokreće upalne procese, a oni mogu da utiču i na creva, izazivajući probleme poput sindroma propustljivih creva. To znači da štetne materije i bakterije mogu da dospeju u krvotok, dodatno pojačaju upalu i povećaju rizik od ponavljajućih urinarnih infekcija. Studija objavljena u časopisu PLOS One ukazuje na to da hronične upale mogu da doprinesu učestalijim infekcijama urinarnog trakta.