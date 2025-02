Dijabetes je ozbiljan, obično doživotan zdravstveni problem koje dovodi do preterano visokog nivoa šećera u krvi. Postoje dva glavna tipa dijabetesa: tip 1 i tip 2, pri čemu je dijabetes tipa 2 daleko češći i čini oko 90 procenata svih slučajeva.

Kao i kod svakog drugog zdravstvenog problema, rano otkrivanje simptoma dijabetesa može dovesti do hitne medicinske intervencije i ublažavanja simptome. Stručnjak je podelio neke znakove upozorenja koji ukazuju na dijabetes.

Posebno je istakao jedan manje poznat simptom dijabetesa tipa 2 – svrab genitalija ili drozd. Kako navodi Diabetes.co.uk, to se dešava zbog preterano visokog nivoa šećera u krvi.

On je dodao da dijabetes takođe može dovesti do većeg sadržaja glukoze u urinu – još jedno izuzetno povoljno mesto za razvoj gljivica. Ovo se lako može pomešati sa seksualno prenosivom infekcijom, koja izaziva svrab u tom području. Međutim, ako se javlja zajedno sa drugim simptomima dijabetesa, to bi verovatnije moglo značiti da se radi o ovom zdravstvenom probemu.