A da li migrena može da dovede do afazije - poremećaja koji otežava komunikaciju?

Ovi simptomi su najčešće privremeni i nestaju kada se migrena povuče. Međutim, u retkim slučajevima, dugotrajne i teške migrene mogu da dovedu do promena u mozgu koje bi mogle da doprinesu problemima s govorom.

Istraživanje objavljeno u časopisu The Journal of Headache and Pain pokazalo je da migrena sa aurom može da izazove promene u strukturi i radu mozga. Iako nije pronađena direktna veza između migrene i trajne afazije, studija je ukazala na mogućnost privremenih poremećaja govora tokom napada.