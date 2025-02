Prema studiji iz 2024. godine, trenutno 120 miliona ljudi pati od kognitivnog pada i Alchajmerove bolesti , a očekuje se da će taj broj doseći 150 miliona do 2030. i 190 miliona do 2050. godine.

Novo istraživanje sa "Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health" pokazalo je da samo 35 minuta nedeljno fizičke aktivnosti, odnosno pet minuta dnevno, može da smanji rizik od demencije za prosečno 41 odsto.

Ispitanici koji su vežbali 35 do 69,9 minuta nedeljno (pet do deset minuta dnevno) imali su smanjenje rizika od 60 odsto, dok je kod onih koji su se bavili 70 do 140 minuta nedeljno (10-20 minuta dnevno) rizik smanjen za 63 odsto.