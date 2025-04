Obično obolevaju stariji od 50 godina, a to rezultira gubitkom vida u centru vidnog polja, što otežava čitanje i prepoznavanje lica, iako periferni vid „pokriva” svakodnevno funkcionisanje.

Iako je to progresivna i nepovratna bolest, moguće je usporiti ili zaustaviti njeno napredovanje lekovima koji se zovu anti-VEGF, koji se daju injekcijom u oko. Do sada su ljudi sa makularnom degeneracijom morali da idu na injekciju jednom mesečno. Ova obaveza bi mnoge obeshrabrila, toliko da je nakon pet godina lečenja šest od deset pacijenata napustilo terapiju, piše portal OK Salute.