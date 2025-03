Problem s rozaceom je što čak i kratko izlaganje suncu može da izazove crvenilo lica. Ponekad i upotreba kozmetičkih proizvoda može da dovede do peckanja i iritacije. Postoji nekoliko faktora koji pogoršavaju simptome bolesti, ali ako ih poznajete, lakše ćete ih izbeći i sprečiti neprijatnosti.

Rozacea je hronično zapaljensko oboljenje kože koje se prepoznaje po upornom crvenilu, najčešće na licu. Prema istraživanju objavljenom u časopisu Journal of the American Academy of Dermatology iz 2024. godine, oko 5,1 odsto ljudi pati od ovog problema, a najčešće se javlja kod osoba između 25 i 39 godina.