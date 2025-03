- Imao sam 39 godina kada sam dobio infarkt. Nikakvih simptoma, niti naznaka nisam imao koji bi mi ukazali da će mi život biti ugrožen. Bio sam radno aktivan, trenirao svakoga dana i to je nešto što mi je inače sačuvalo život. Bol u grudima, trnjenje leve ruke, sve su to informacije koje sam čuo na televiziji. Da nisam znao da su to simptomi infarkta miokarda, možda bih toga dana nastavio da vozim automobil i ko zna šta bi mi se onda dogodilo. U godini korone, 2020. kosio sam travu i u jednom trenutku sam osetio jak bol u grudima, zbog čega sam pao. Pomislio sam da nije ništa strašno, seo sam, odmorio i nastavio dalje da kosim. To je bio signal da postoji neki problem. Sutradan sam otišao do bolnice. Međutim, bila je korona i nije ni bilo moguće tako lako doći do lekara. Tada mi je urađen EKG. Rekli su mi da je sve uredu, da bi četiri godine kasnije doživeo infarkt, toliko jak, da su lekari morali da me oživljavaju. Kada sam izašao iz bolnice aktivnost srčanog mišića bila mi je niska, svega 20 odsto, a već nakon nekoliko meseci ta aktivnost se popravila. Sada mogu da radim lagane vežbe. Kada čovek shvati da je dobio još jednu novu priliku za život onda nije ništa teško. Ni gomila lekova koju pijem uveče i ujutru – ističe Volenik, koji dodaje da pije osam vrsta lekova, ali da neke od njih kupuje, jer se ne dobijaju na recept.