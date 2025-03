Iako može izgledati kao zubobolja , problem možda nije u vašim zubima, već u vašoj vilici. Bol u ovoj oblasti može nastati kao rezultat disfunkcije temporomandibularnog zgloba, što uzrokuje takozvano zaključavanje vilice. U ovom slučaju dolazi do grčenja mišića vilice i problema pri otvaranju usta.

Kod maksilarnog sinusitisa (zapaljenje maksilarnih sinusa, koji se nalaze u obrazima, sa obe strane nosa) može doći do bola i pritiska u zadnjim zubima, jer su koreni tih zuba blizu dna sinusa . Zbog toga se često može desiti da se simptomi sinusitisa pogrešno protumače kao zubobolja.

Problemi sa srcem ponekad mogu uticati na različite delove tela. Obično je to bol u levom ramenu i ruci, ali se često dešava da se bol javlja u donjim zubima i vilici. Ovo takođe može biti znak angine, koja je obično uzrokovana blokiranim arterijama koje snabdevaju srce krvlju, a to može dovesti do srčanog udara.