Kada preosetljive osobe udahnu polen iz vazduha, to izaziva alergijsku reakciju u kontaktu sa sluzokožom respiratornog sistema. Ta reakcija dovodi do otoka sluzokože nosa, suzenja očiju, otoka sluzokože dušnika i pluća, pa sve do sitnih plućnih mehurića (alveola). Alergijske manifestacije kod preosetljivih ljudi mogu uz otok da izazovu i spazme disajnih puteva, što dovodi do bronhijalne astme.