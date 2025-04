Simptomi migrene mogu da se razlikuju od osobe do osobe , ali obično uključuju umereni do jaki pulsirajući bol koji se obično javlja s jedne strane glave, zajedno sa mučninom i osetljivošću na svetlost, navode stručnajci u Nacionalnom institutu za neurološke poremećaje i udarce (NINDS).

- Kada se govori o glavoboljama uzrokovanim životno ugrožavajućim zdravstvenim stanjima, to su sekundarne glavobolje. One imaju jasan razlog zbog kojeg se javlja bol. To je vrsta glavobolje koje ljude plaše, poput bola izazvanog tumorima na mozgu, krvnim ugrušcima ili krvarenjem u glavi - objašnjava dr Valavan Sivakumar direktor neurohirurgije u Pacific Neuroscience Institutu. Kalifornija, za magazin SELF.