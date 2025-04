Ovaj mineral ima važnu ulogu u telu. Ključni je deo hemoglobina u crvenim krvnim zrncima , koji prenosi kiseonik do svih organa i tkiva. Gvožđe takođe jača imunitet , pomaže pravilnom radu mišića i učestvuje u stvaranju energije . Kada ga u telu nema dovoljno, može da dođe do raznih problema i simptoma - jedan od njih su hladne ruke i stopala .

Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije, oko 40 odsto dece uzrasta od 6 do 59 meseci, 37 odsto trudnica i 30 odsto žena u dobu od 15 do 49 godina u svetu pati od anemije.

Blagi do umereni manjak gvožđa može da se koriguje pravilnom ishranom, kaže dr Brunda.

- Namirnice bogate gvožđem sucrveno meso, piletina, riba, sočivo, pasulj, spanać. Uz to, važno je kombinovati ih sa namirnicama bogatim vitaminom C, poput citrusa ili paprike, jer to poboljšava apsorpciju gvožđa - navodi doktorka.