Ovogodišnji slogan Svetskog dana IBS-a glasi: "Da li ste najbolje što možete biti?“ ("Are You the Best You Can Be?"). Poruka ovogodišnje kampanje je da osobe koje se bore sa IBS-om ne bi trebalo da se pomire sa svojim tegobama, već da potraže pomoć, edukuju se i pronađu načine da poboljšaju svoje zdravlje i kvalitet života.