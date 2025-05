- Disekcija aorte je akutno i po život opasno stanje kod kog dolazi do pucanja zida aorte, pri čemu krv ulazi između slojeva tog zida i razdvaja ih. Ako se ne reaguje odmah, stanje može da dovede do pucanja cele aorte i prekida dotoka krvi do mozga, srca i trbušnih organa, što može da ima smrtonosne posledice - objašnjava dr Devananda.