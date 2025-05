Slepo crevo je deo debelog creva na mestu gde se spaja s tankim crevom. Iz njega polazi mali crvoliki nastavak - crvuljak, odnosno apendiks. Upravo se on zapali u slučaju apendikitisa. Do upale najčešće dolazi zbog začepljenja otvora crvuljka - usled otoka limfnog tkiva, prisustva glista, stranog tela ili čak tvrdog dela stolice. To dovodi do poremećene cirkulacije, rasta broja bakterija i razvoja upale.