Masna jetra nastaje kada dođe do prekomerno nakupljanja masti u jetri. Kao što samo ime kaže, ova bolest nije izazvana konzumiranjem alkohola.

Prema Nacionalnom institutu za dijabetes, bolesti organa za varenje i bubrega, do dve trećine ljudi sa dijabetesom tipa 2 ima nealkoholna masna bolest jetre. Kako broj obolelih od dijabetesa tipa 1 raste, očekuje se i porast učestalosti nealkoholne masne bolesti jetre.

Nealkoholni steatohepatitis može napredovati do ožiljaka i oštećenja jetre (ciroza) , pa i do otkazivanja jetre, što može biti životno ugrožavajuće.

Istraživanja pokazuju da je gubitak od samo 7 do 10% telesne mase najefikasniji način za postizanje trajnih rezultata. To se može postići redovnom fizičkom aktivnošću i smanjenim unosom kalorija.

Najčešće, masna jetra ne izaziva simptome sve dok bolest ne napreduje do uznapredovalih stadijuma (ciroza ili otkazivanje jetre).

Studija iz 2019. godine pokazala je da masna jetra može dovesti do prekomerne proizvodnje glukoze, što uzrokuje insulinsku rezistenciju i poremećaje u regulaciji šećera u krvi. Vremenom to može dovesti do predijabetesa i dijabetesa tipa 2.