Važno je znati da svako nakupljanje tečnosti oko srca ne mora odmah da dovede do tamponade. U perikardu može da se nakupi i do 1,5-2 litra tečnosti. U zavisnosti od toga koliko je ta opna elastična i kolika je količina tečnosti, srce će biti manje ili više ometano u radu. Mali izliv obično ne pravi ozbiljne smetnje, ali kada se perikard napuni do maksimuma, dolazi do opasnih komplikacija.