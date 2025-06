Naš sistem za varenje je veoma složen i ne sastoji se samo od želuca. On obuhvata sve od usta, ždrela i jednjaka, preko želuca i tankog i debelog creva, do rektuma i anusa, ali i dodatne organe poput jetre, žučne kese i pankreasa. S obzirom na to koliko je sve to povezano i osetljivo, nije čudo što se razne bolesti sistema za varenje često mešaju, a simptomi pogrešno tumače.