- A oni koji puše ili su pušili takođe ne pozdravljaju dijagnozu raka pluća, niti bi trebalo da se stide. Niko ne zaslužuje da ima rak, čak i ako je napravio loše životne izbore poput pušenja. Kada me neko ovo pita nakon što mu kažem da sam preživela rak pluća, moj odgovor je uvek: "Zašto pitaš? Da li bi te to učinilo manje brižnim?". Sigurna sam da im je šokantno kada tako odgovorim, ali to je moj cilj. Želim da ih zaustavim u njihovom nastojanju da shvate koliko je to pitanje neosetljivo, tako da se nadam da ga nikada više neće postaviti nikome drugom.