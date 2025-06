Sindrom povećane viskoznosti krvi (ili hiperviskoznosti) nastaje kada krv postane toliko gusta da otežano cirkuliše kroz krvne sudove . Do toga može da dođe ako telo proizvodi previše crvenih ili belih krvnih zrnaca , ili ako ima viška određenih proteina u krvi. Ponekad je uzrok i nepravilan oblik crvenih krvnih zrnaca .

Ovo stanje je ozbiljno i bez lečenja može da dovede do začepljenja krvnih sudova i smanjenog dotoka krvi do važnih organa, što vodi ka njihovom otkazivanju. Kod dece to može da utiče i na rast i razvoj.