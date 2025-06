Retko postoji neki spoljašnji signal ili simptom koji bi ukazivao na uključene limfne čvorove. To nije isto kao kvržice u pazuhu koje mogu ukazivati na rak dojke. Kod raka pluća, limfni čvorovi se teško primećuju.

- Kod raka pluća važnije je koji su limfni čvorovi zahvaćeni nego koliko ih je. U osnovi, što su zahvaćeni čvorovi bliži samom tumoru, to je stadijum niži. Što su dalje od tumora, to je stadijum viši - objasnila je doktorka.

CT skener sa kontrastom kroz venu (IV kontrast) može pomoći lekarima da uoče uvećane limfne čvorove. Ali, sama veličina limfnog čvora ne znači nužno da je u njemu prisutan rak — to samo povećava sumnju.

Sledeći korak može biti neinvazivni test kao što je PET sken. Moguće je da limfni čvor na PET skenu svetli jako, što bi bilo zabrinjavajuće i sumnjivo — ali to još uvek nije konačno. Ako se područje ne osvetli jako na PET snimku, to može biti ohrabrujuće — ali ni to nije garancija da nije reč o raku.