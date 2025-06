- Alkohol može uticati na mozak na više načina. Pre svega, alkohol ima direktnu toksičnost na moždane ćelije, izazivajući njihovo odumiranje tokom vremena. Mali mozak, koji koordinira motoričke i kognitivne funkcije, može biti posebno pogođen, što dovodi do poteškoća u hodanju, tremora i kognitivnih problema - rekao je dr Džordžom Nasanom, vanrednim profesorom neurologije na Medicinskom fakultetu Ikan na planini Sinaj u Njujorku.

Alkohol može dovesti do nedostatka ključnog vitamina B1 (tiamina), što negativno utiče na određene delove mozga. Najčešće oštećeni deo su mamilarna tela, važna za obradu pamćenja, zbog čega osobe sa ovim oštećenjem često imaju problema sa kratkoročnim pamćenjem.

Pored toga, alkohol može izazvati oštećenje jetre, što može dovesti do bolesti jetre , povećati rizik od raka jetre i otežat i jetri filtriranje toksina iz naše krvi i našeg sistema. Vremenom se ovi toksini mogu nakupiti i izazvati oštećenje mozga.

To znači da se bolest mozga dešava prvo i da može da prekida neke od mehanizama za obradu nagrađivanja u mozgu koji bi mogli biti povezani sa kontrolom impulsivnosti, a to dovodi do zloupotrebe alkohola.