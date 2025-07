Iznenadno stezanje mišića unutar arterija koje dovode krv do srca može dovesti do sužavanja arterija i ograničavanja protoka krvi. Kod do dve trećine pacijenata sa ovim oblikom srčanog udara, otkriva se obrazac spazma koronarnih arterija. Spazam može nastupiti i u prisustvu i u odsustvu plakova.