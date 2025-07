- Zdrava jetra ga metaboliše u ureu koja se izlučuje putem urina. Kod oštećene jetre je ovaj proces narušen, što dovodi do nakupljanja amonijaka u krvi i njegovog toksičnog delovanja na mozak . Na taj način se razvijaju različiti psihički i neurološki simptomi – od blagih do životno ugrožavajućih - objašnjava dr Ivana Gmizić, specijalista infektologije.

- U narednim stadijumima dolazi do pojave letargije i izmena ponašanja, dok se teže forme karakterišu pojavom dezorijentacije, usporenog govora i karakterističnih pokreta šaka (asteriksis - nevoljno trzanje ruku koje nastaje zbog poremećaja u radu mozga). U najtežim slučajevima dolazi do poremećaja svesti koji progredira do kome, a u terminalnom stadijumu – do otoka mozga i smrtnog ishoda.