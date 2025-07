Majkl Medsen bio je poznat po ulogama u kultnim filmovima kao što su "Reservoir Dogs", "Kill Bill", i "The Hateful Eight", ostavljajući snažan trag u svetskoj kinematografiji.

Veliki je broj uzroka koji dovode do srčanog zastoja, pre svega to su komorska fibrilacija, bradiaritmije, asistolija, ishemijska bolest srca, hipertrofija miokarda, miokarditisi, srčana insufincijencija, bolesti sprovodnog sistema i dr.

Iznenadni srčani zastoj je vodeći uzrok smrti u Srbiji. Na godišnjem nivou, više od 30.000 ljudi mlađih od 65 godina, a u uzrastu od 40 do 65 godina, umre zbog srčanog zastoja. Podaci takođe ukazuju na to da zbog iznenadnog zastoja srca umiru i osobe mlađe od 30 godina – podaci nalažu da oko 7,5% su to ljudi mlađi od 35 godina, ali ima smrtnih slučajeva i kod dece mlađih od 8 godina starosti (od 2% do 3% od svih umrlih od srčanog zastoja).