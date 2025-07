- Postoje podaci koji ukazuju na to da su urinarne infekcije učestalije tokom leta, naročito kod mlađih žena uzrasta od 17 do 44 godine. Tačan razlog za to nije poznat, ali verovatno je u pitanju kombinacija dehidratacije i nedovoljnog mokrenja - kaže dr Rakel B. Dardik, ginekolog.