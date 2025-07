Kako mnogi ljudi ne razmišljaju o svom krvnom pritisku dok ne postaje problem, važno je pratiti ga, posebno ako vaša porodica ima istoriju ovog zdravstvenog problema. Ako se ne leči, može doći do hipertenzije , srčanog udara i srčane insuficijencije .

Glavobolje: Ako imate glavobolju, posebno nakon fizičke aktivnosti, mogli biste imati visok krvni pritisak.

Kratak dah: Ako vam nedostaje dah nakon hodanja na kratke udaljenosti, to bi moglo ukazivati na problem sa krvnim pritiscima.

Vrtoglavica: Ošamućenost i vrtoglavica pri ustanju ili penjanju uz stepenice mogu biti još jedan pokazatelj.

Zamagljen vid: Ako vam je vid zamagljen ili vidite dvostruko, to bi mogao biti još jedan znak da imate visok pritisak.

Ubrzani otkucaji srca: Ako vam otkucaji srca počnu da se ubrzavaju bez ikakvog razloga, to bi mogao biti još jedan znak da treba da proverite krvni pritisak.