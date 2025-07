Glavni zadatak vaše štitne žlezde j e da kontroliše brzinu vašeg metabolizma. To je proces kojim vaše telo pretvara hranu koju konzumirate u energiju. Svim ćelijama u vašem telu je potrebna energija da bi funkcionisale. Kada vaša štitna žlezda ne radi pravilno, to može uticati na celo vaše telo.

Uglavnom, simptomi bolesti štitne žlezde mogu se podeliti u dve grupe - one povezane sa previše hormona štitne žlezde (hipertireoza) i one povezane sa premalo hormona štitne žlezde (hipotireoza). Simptomi su često „suprotni“ između ova dva stanja. To je zato što hipertireoza ubrzava metabolizam, a hipotireoza usporava metabolizam.