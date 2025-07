U Srbiji je tokom 2024. godine prijavljeno ukupno 439 slučajeva virusnog hepatitisa B i C, što je za 12 odsto više nego prethodne godine, ali gotovo dvostruko manje nego 2016, kada je zabeležen rekordan broj obolelih. Najviše je bilo hroničnih oblika – hepatitisa C (204 slučaja) i hepatitisa B (129 slučajeva), dok je akutni hepatitis C potvrđen kod 102 osobe. Registrovana su tri smrtna ishoda.

Od početka 2025. godine do kraja jula zabeleženo je još 139 novih slučajeva, mahom hroničnih oblika, pri čemu muškarci čine dve trećine obolelih. U istom periodu preminulo je pet osoba, starosti između 42 i 77 godina.