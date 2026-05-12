Pošto se često razvija bez ranih znakova upozorenja, pa su redovni pregledi ključni za sprečavanje trajnog gubitka vida.

Glaukom je kompleksno oboljenje oka koje progresivno oštećuje optički nerv, ključnu strukturu odgovornu za prenos vizuelnih informacija iz oka u mozak. Nazivaju ga i „tihi kradljivac vida“, zbog svoje podmukle prirode jer često ne izaziva nikakve simptome u ranim fazama.

Oštećenje je najčešće povezano sa povišenim pritiskom unutar oka, poznatim kao intraokularni pritisak (IOP), ali je važno napomenuti da se bolest može razviti i kod ljudi sa normalnim očnim pritiskom. Kada dođe do gubitka vida usled glaukoma, oštećenje je trajno i nepovratno, što čini rano otkrivanje ključnim za očuvanje vida.

Zdravo oko stalno proizvodi i drenira tečnost koja se zove očna vodica, koja održava stabilan pritisak. Ova tečnost se drenira kroz sunđerastu strukturu koja se zove trabekularna mreža, a nalazi se u uglu između irisa i rožnjače. Kod glaukoma, ovaj sistem drenaže ne funkcioniše pravilno; ili je protok ometan ili oko proizvodi previše tečnosti. Kao rezultat toga, tečnost se nakuplja i pritisak unutar oka se povećava.

Ovaj povećani pritisak vrši pritisak na optički nerv, koji je poput električnog kabla sastavljenog od više od milion sitnih nervnih vlakana. Postepeno odumiranje ovih vlakana stvara slepe tačke u vidnom polju koje pacijent ne primećuje dok bolest značajno ne uznapreduje.

Rizik od razvoja glaukoma značajno se povećava sa godinama, posebno nakon 40. godine

Dva najčešća oblika glaukoma

Postoji nekoliko oblika glaukoma, ali dva najčešća su: Glaukom otvorenog ugla, najčešći oblik, i razvija se sporo i bezbolno. Iako ugao drenaže ostaje otvoren, trabekularna mreža postepeno gubi svoju efikasnost, slično začepljenom odvodu, što dovodi do sporog i postepenog povećanja očnog pritiska. Prvi primetni simptom, koji se pojavljuje tek u kasnijim fazama, je gubitak perifernog (bočnog) vida.

Glaukom zatvorenog ugla, s druge strane, je ređi, ali može biti dramatičniji. Kod ovog tipa, dužica se ispupči i fizički blokira pristup drenažnom uglu. Ako se ugao potpuno zatvori, dolazi do akutnog napada, što je medicinska hitnost.

Simptomi uključuju:

iznenadni jak bol u oku

glavobolju

mučninu

gla i pojavu duga ili oreola oko izvora svetlosti.

U ovom slučaju, potrebna je hitna intervencija kako bi se sprečilo slepilo u roku od nekoliko sati.

Pored glavnih tipova, postoje i druge varijante kao što je glaukom normalnog pritiska, kod koga oštećenje očnog živca nastaje uprkos normalnom očnom pritisku, verovatno zbog osetljivosti živca ili smanjenog protoka krvi.

Faktori rizika Rizik od razvoja glaukoma značajno se povećava sa godinama, posebno nakon 40. godine, a dodatni faktori uključuju porodičnu istoriju, visok očni pritisak i hronična stanja poput dijabetesa, visokog krvnog pritiska i migrene. Ekstremna kratkovidost ili dalekovidost i rožnjače koje su tanje od proseka takođe povećavaju rizik.

Dijagnoza i značaj redovnih pregleda

Jedini siguran način za dijagnozu glaukoma je sveobuhvatan pregled očiju. Samo merenje očnog pritiska nije dovoljno jer, kao što je pomenuto, neki ljudi razvijaju glaukom sa normalnim pritiskom.

Tokom pregleda, oftalmolog će izvršiti niz bezbolnih testova, uključujući merenje očnog pritiska (tonometrija), pregled očnog živca nakon širenja zenica radi otkrivanja bilo kakvih oštećenja, testiranje vidnog polja (perimetrija) radi otkrivanja slepih tačaka, merenje debljine rožnjače (pahimetrija) i pregled ugla drenaže (gonioskopija).

Važno je strogo se pridržavati propisanog lečenja jer svako preskakanje može dovesti do daljeg gubitka vida.

Iako se oštećenje očnog živca ne može poništiti, lečenje može usporiti ili zaustaviti dalje napredovanje bolesti. Glavni cilj lečenja je snižavanje očnog pritiska na nivo koji je bezbedan za očni živac. Lečenje obično počinje kapima za oči koje se primenjuju svakodnevno. Postoje različite vrste kapi; neke smanjuju proizvodnju očne vodice, dok druge poboljšavaju njenu drenažu.

Najčešće propisani lekovi su analozi prostaglandina i beta-blokatori. Važno je striktno se pridržavati propisane terapije, jer svaka propuštena doza može dovesti do daljeg gubitka vida. U nekim slučajevima, ako kapi za oči nisu dovoljne, lekar može propisati i oralne lekove.

Hirurške i laserske intervencije

Ako lekovi ne daju željeni rezultat, dostupne su laserske i hirurške metode. Laserska trabekuloplastika je postupak u kojem se drenažni sistem „čisti“ laserom kako bi se poboljšao protok tečnosti kod glaukoma otvorenog ugla. Kod glaukoma zatvorenog ugla, laserska iridotomija stvara sićušnu rupu u dužici koja omogućava tečnosti da zaobiđe blokadu.

U naprednijim slučajevima koriste se hirurške intervencije poput trabekulektomije, gde hirurg stvara novi drenažni kanal, ili ugradnja minijaturnih drenažnih implantata. Poslednjih godina, minimalno invazivne hirurške procedure (MIG), koje nose manji rizik i često se izvode istovremeno sa operacijom katarakte, postaju sve popularnije.