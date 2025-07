To može pomoći u smanjenju rizika od trajnog oštećenja organa ili tkiva.

Kako se formiraju opasni krvni ugrušci?

- Sami po sebi, nisu nužno opasni, ali ponekad mogu da se otkinu i stignu do pluća putem krvotoka - kaže dr Ji. Ovaj opasan događaj naziva se plućna embolija.

Kod plućne embolije, krvni ugrušak blokira arteriju u plućima i sprečava protok krvi do dela plućnog tkiva, što može izazvati trajno oštećenje pluća, nizak nivo kiseonika u krvi i oštećenje drugih organa zbog nedovoljnog snabdevanja kiseonikom.

- To može biti opasno po život - dodaje dr Ji.

Znak krvnog ugruška koji ne trebate da ignorišete

Kada ugrušak blokira arteriju u plućima, krv ne može da dođe do dela plućnog tkiva, pa kiseonik ne ulazi efikasno u krvotok. To dovodi do osećaja gušenja i kratkog daha.