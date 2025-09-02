Mđada devojka u beloj košulji sa položenom desnom rukom preko srca i sklopljenim očima stoji u kancelariji

Većinu vremena nismo ni svesni niti osećamo otkucaje svog srca. Dok smo zauzeti poslom, brigama ili zadovoljstvima – bilo na javi ili u snu – srce neprestano radi, kuca i pumpa krv kroz krvne sudove. Palpitacije definišemo kao neprijatan osećaj jačeg, bržeg ili nepravilnog otkucaja srca. To može stvoriti nelagodu u grudima.

Obično se javljaju u mirovanju. Neki ljudi su osetljiviji i osećaju čak i najmanji poremećaj ritma, dok drugi uopšte ne obraćaju pažnju na takve pojave, a aritmije se kod njih otkrivaju slučajno, tokom rutinskog pregleda.

Šta može izazvati palpitacije?

Psihološki faktori

Neke osobe osećaju pojačan rad srca iako ne postoji objektivan poremećaj ritma. Strah i podsvesna briga o zdravlju srca mogu pojačati osetljivost na normalne otkucaje.

Ekstrasistole - „preskočeni“ otkucaji

Najčešći uzrok palpitacija su povremeni „preskočeni“ otkucaji, poznati kao ekstrasistole. To su preuranjeni otkucaji koji potiču iz komora (ventrikularne) ili pretkomora (supraventrikularne). Dijagnoza se postavlja EKG-om, a tretman zavisi od učestalosti – često je dovoljna promena životnih navika.

Tahikardija (brz rad srca)

Tahikardija može biti ventrikularna ili supraventrikularna. Reč je o iznenadnom ubrzanju otkucaja koje ne potiče iz prirodnog „pokretača“ ritma (sinusnog čvora). Takve aritmije mogu biti ozbiljne i zahtevaju lečenje.

Tahikardija znači da srce kuca brže od normalnog, često iznad 100 otkucaja u minuti Foto: Shutterstock

Atrijalna fibrilacija

To je stanje u kojem srce kuca nepravilno i haotično – bez pravog ritma. Otkucaji su razbacani i neredovni. Ovo je ozbiljna aritmija koja zahteva hitnu terapiju.

Lečenje uključuje lekove, elektrošok (električna kardioverzija), usporavanje pulsa i upotrebu antikoagulansa (lekova protiv zgrušavanja krvi) da bi se sprečio moždani udar. U nekim slučajevima sprovodi se kateter ablacija.

Hipertireoza

Povećana funkcija štitne žlezde može izazvati ubrzan rad srca. Pritisak može biti visok (sistolični), a donji nizak (dijastolni), pa se oseća puls po celom telu. U starijih osoba može dovesti i do atrijalne fibrilacije.

Fiziološka reakcija na napor

Kod fizičkog napora normalno je da se srce ubrza. To nije aritmija, već očekivana i zdrava reakcija tela. Srce funkcioniše kao motor – ubrzava kad je potrebno.

Ishrana i stimulansi

Veliki obroci, posebno masni ili obilni, mogu izazvati palpitacije zbog pritiska na srce usled naduvenog želuca. Alkohol, energetski napici i kafa su česti uzroci palpitacija, naročito u većim količinama. Droge takođe mogu izazvati ozbiljne srčane poremećaje.

Anksioznost i stres

Stres i uznemirenost utiču na srčani ritam. Srce može da ubrza ili da preskače. Ljudi koji se fizički aktivno nose sa stresom imaju manji rizik od srčanih bolesti.

Stres i uznemirenost utiču na srčani ritam Foto: Shutterstock

Kada se obratiti lekaru?

Palpitacije su najčešće bezopasne, ali lekaru se treba obratiti ako:

traju duže od nekoliko minuta,

javljaju se u mirovanju,

praćene su bolom u grudima, vrtoglavicom, zamaranjem ili nesvesticom,

imate već dijagnostikovanu srčanu bolest.

Zaključak Većina palpitacija je bezazlena, ali neke mogu ukazivati na ozbiljniji poremećaj srčanog ritma ili druge bolesti (poput hipertireoze). Ako imate česte, dugotrajne ili neprijatne palpitacije, najbolje je da potražite savet lekara i eventualno uradite EKG ili druge dijagnostičke testove.