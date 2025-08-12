Da li imate visok šećer u krvi? Ovo su suplementi koji vam mogu olakšati simptome
Određeni suplementi, uključujući hrom, cimet i omega-3 masne kiseline, mogu pomoći u kontroli šećera u krvi i smanjenju rizika povezanih sa dijabetesom.
Međutim, rezultati istraživanja su često kontradiktorna, a neki suplementi mogu izazvati ozbiljne neželjene efekte. Stoga je neophodno konsultovati se sa lekarom pre njihove upotrebe.
Suplementi koji pomažu u snižavanju visokog šećera u krvi
Alfa-lipoinska kiselina (ALA)
Alfa-lipoinska kiselina je antioksidans čiji se potencijal u lečenju dijabetesa i njegovih komplikacija proučava. Istraživanja su pomešana - neka pokazuju koristi za neuropatiju, dok druga ne pokazuju značajan uticaj na nivo šećera u krvi ili lipida.
Bezbednost: Smatra se bezbednim u tipičnim dozama. Mogući neželjeni efekti uključuju glavobolju, mučninu i povraćanje.
Cimet
Studije pokazuju da cimet može smanjiti šećer u krvi na prazan stomak i povećati osetljivost na insulin. Takođe pomaže u kontroli krvnog pritiska, holesterola i triglicerida.
Bezbednost: Dnevne doze manje od čest grama su generalno bezbedne. Međutim, sorte poput kasija cimeta sadrže visok nivo kumarina, koji može oštetiti jetru. Cejlonski cimet ima niži sadržaj kumarina i bezbedniji je izbor.
Magnezijum
Povećan unos magnezijuma povezan je sa smanjenim rizikom od dijabetesa tipa 2. Pomaže u kontroli šećera u krvi i povećava osetljivost na insulin.
Bezbednost: Preporučena dnevna doza je do 350 mg. Veće doze mogu izazvati dijareju i bolove u stomaku.
Hrom
Hrom poboljšava dejstvo insulina i razgradnju šećera. Može imati blagotvorno dejstvo na HbA1c (glikolizirani hemoglobin), ali ne i na nivo glukoze na prazan stomak.
Bezbednost: Može izazvati hipoglikemiju kada se kombinuje sa insulinom ili metforminom. Neželjeni efekti uključuju gubitak težine, anemiju i osip.
Cink
Umereno visok unos cinka može smanjiti rizik od dijabetesa tipa 2, posebno kod ljudi koji žive u ruralnim područjima.
Vitamin D
Vitamin D3 može pomoći u sprečavanju i kontroli dijabetesa tipa 1 i tipa 2. Doze od 1.000 IJ dnevno tokom godinu dana ili duže značajno smanjuju rizik.
Bezbednost: Preporučena dnevna doza je 600 IJ. Visoke doze mogu izazvati kamen u bubregu, mučninu i slabost mišića.
Omega-3 masne kiseline
Omega-3 masne kiseline mogu sniziti nivo šećera u krvi i poboljšati osetljivost na insulin, ali rezultati nisu uvek dosledni.
Bezbednost: Generalno su bezbedne, ali doze preko četiri grama dnevno mogu povećati rizik od atrijalne fibrilacije i izazvati neželjene efekte kao što su mučnina, dijareja i povećano krvarenje.
Berberin
Berberin pomaže u smanjenju HbA1c (glikolizirani hemoglobin), glukoze i insulinske rezistencije. Efekti su jači u kombinaciji sa lekovima za dijabetes.
Bezbednost: Ne preporučuje se trudnicama i dojiljama. Mogući neželjeni efekti uključuju zatvor i dijareju.
Probiotici
Probiotici mogu smanjiti HbA1c, glukozu na gladno i insulinsku rezistenciju kod ljudi sa dijabetesom tipa 2.
Aloe vera
Aloe vera može pomoći u smanjenju glukoze na gladno, ali je potrebno više studija.
Gimnema silvestre
Gimnema sadrži aktivne supstance koje mogu imati antidijabetički efekat, ali nauka još nije u potpunosti potvrdila njenu bezbednost i efikasnost.
Koje suplemente bi trebalo da izbegavate ako imate dijabetes?
Neki suplementi mogu pogoršati stanje ili izazvati opasne interakcije lekova:
