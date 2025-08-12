Važno je da znate

Određeni suplementi, uključujući hrom, cimet i omega-3 masne kiseline, mogu pomoći u kontroli šećera u krvi i smanjenju rizika povezanih sa dijabetesom.

Međutim, rezultati istraživanja su često kontradiktorna, a neki suplementi mogu izazvati ozbiljne neželjene efekte. Stoga je neophodno konsultovati se sa lekarom pre njihove upotrebe.

Suplementi koji pomažu u snižavanju visokog šećera u krvi

Alfa-lipoinska kiselina (ALA)

Alfa-lipoinska kiselina je antioksidans čiji se potencijal u lečenju dijabetesa i njegovih komplikacija proučava. Istraživanja su pomešana - neka pokazuju koristi za neuropatiju, dok druga ne pokazuju značajan uticaj na nivo šećera u krvi ili lipida.

Bezbednost: Smatra se bezbednim u tipičnim dozama. Mogući neželjeni efekti uključuju glavobolju, mučninu i povraćanje.

Cimet

Studije pokazuju da cimet može smanjiti šećer u krvi na prazan stomak i povećati osetljivost na insulin. Takođe pomaže u kontroli krvnog pritiska, holesterola i triglicerida.

Bezbednost: Dnevne doze manje od čest grama su generalno bezbedne. Međutim, sorte poput kasija cimeta sadrže visok nivo kumarina, koji može oštetiti jetru. Cejlonski cimet ima niži sadržaj kumarina i bezbedniji je izbor.

Studije pokazuju da cimet može smanjiti šećer u krvi na prazan stomak i povećati osetljivost na insulin Foto: Shutterstock

Magnezijum

Povećan unos magnezijuma povezan je sa smanjenim rizikom od dijabetesa tipa 2. Pomaže u kontroli šećera u krvi i povećava osetljivost na insulin.

Bezbednost: Preporučena dnevna doza je do 350 mg. Veće doze mogu izazvati dijareju i bolove u stomaku.

Hrom

Hrom poboljšava dejstvo insulina i razgradnju šećera. Može imati blagotvorno dejstvo na HbA1c (glikolizirani hemoglobin), ali ne i na nivo glukoze na prazan stomak.

Bezbednost: Može izazvati hipoglikemiju kada se kombinuje sa insulinom ili metforminom. Neželjeni efekti uključuju gubitak težine, anemiju i osip.

Umereno visok unos cinka može smanjiti rizik od dijabetesa tipa 2 Foto: Shutterstock

Cink

Umereno visok unos cinka može smanjiti rizik od dijabetesa tipa 2, posebno kod ljudi koji žive u ruralnim područjima.

Vitamin D

Vitamin D3 može pomoći u sprečavanju i kontroli dijabetesa tipa 1 i tipa 2. Doze od 1.000 IJ dnevno tokom godinu dana ili duže značajno smanjuju rizik.

Bezbednost: Preporučena dnevna doza je 600 IJ. Visoke doze mogu izazvati kamen u bubregu, mučninu i slabost mišića.

Omega-3 masne kiseline

Omega-3 masne kiseline mogu sniziti nivo šećera u krvi i poboljšati osetljivost na insulin, ali rezultati nisu uvek dosledni.

Bezbednost: Generalno su bezbedne, ali doze preko četiri grama dnevno mogu povećati rizik od atrijalne fibrilacije i izazvati neželjene efekte kao što su mučnina, dijareja i povećano krvarenje.

Omega-3 masne kiseline mogu sniziti nivo šećera u krvi i poboljšati osetljivost na insulin, ali rezultati nisu uvek dosledni Foto: Shutterstock

Berberin

Berberin pomaže u smanjenju HbA1c (glikolizirani hemoglobin), glukoze i insulinske rezistencije. Efekti su jači u kombinaciji sa lekovima za dijabetes.

Bezbednost: Ne preporučuje se trudnicama i dojiljama. Mogući neželjeni efekti uključuju zatvor i dijareju.

Probiotici

Probiotici mogu smanjiti HbA1c, glukozu na gladno i insulinsku rezistenciju kod ljudi sa dijabetesom tipa 2.

Aloe vera

Aloe vera može pomoći u smanjenju glukoze na gladno, ali je potrebno više studija.

Gimnema silvestre

Gimnema sadrži aktivne supstance koje mogu imati antidijabetički efekat, ali nauka još nije u potpunosti potvrdila njenu bezbednost i efikasnost.

Koje suplemente bi trebalo da izbegavate ako imate dijabetes?

Neki suplementi mogu pogoršati stanje ili izazvati opasne interakcije lekova:

Vitamin E: može povećati efekat lekova za razređivanje krvi.

može povećati efekat lekova za razređivanje krvi. Kantarion (gospitarica): može povećati nivo metformina u organizmu.

može povećati nivo metformina u organizmu. Ginseng: može izazvati opasno nizak nivo šećera u krvi kada se kombinuje sa insulinom ili metforminom.