Parodontitis, takođe poznat kao parodontopatija , je ozbiljna inflamatorna bolest koja pogađa tkiva koja okružuju i podržavaju vaše zube. Mnogi stručnjaci je upoređuju sa hipertenzijom ili dijabetesom jer, kao i ova hronična stanja, može napredovati bez očiglednih simptoma bola, zbog čega pacijenti često nisu svesni toga dok ne dođe do značajne štete.

Prvi znak – krvarenje desni

Prvi i najčešći znak upozorenja koji mnogi ljudi ignorišu je krvarenje desni . Ako primetite ružičastu nijansu na četkici za zube ili krv prilikom korišćenja koncem, to nije normalno. Zdrave desni ne bi trebalo da krvare.

Sve počinje nakupljanjem zubnog plaka , lepljivog filma sastavljenog uglavnom od bakterija koji se formira kada skrob i šećeri iz hrane dođu u kontakt sa bakterijama koje normalno žive u našim ustima. Ako se plak ne uklanja redovno četkanjem i korišćenjem zubnog konca, on se stvrdnjava i pretvara u kamenac, koji se ne može ukloniti kod kuće i zahteva profesionalno čišćenje.

Od gingivitisa do paradontitisa

Gubitak kostiju dovodi do labavih zuba, koji na kraju mogu ispasti ili zahtevati vađenje. Pored razarajućeg efekta na oralno zdravlje, istraživanja su dokazala da parodontitis ima direktan uticaj na opšte zdravlje. Bakterije iz zaraženih desni mogu ući u krvotok i povezane su sa povećanim rizikom od srčanih oboljenja, moždanog udara, respiratornih bolesti, reumatoidnog artritisa i problema sa kontrolom šećera u krvi kod dijabetičara.

U slučajevima umerenog do uznapredovalog parodontitisa, neophodna je operacija

Faktori rizika

U slučajevima umerenog do uznapredovalog parodontitisa, neophodna je operacija. Najčešća je režanj operacija , koja podiže desni kako bi se omogućio pristup i temeljno čišćenje korena zuba. Ova procedura se često kombinuje sa regenerativnim procedurama kao što je presađivanje kostiju radi zamene izgubljene kosti ili presađivanje mekih tkiva radi pokrivanja povučenih desni. Savremene tehnike, poput upotrebe plazme bogate trombocitima (PRP), mogu ubrzati zarastanje.

Redovno posećujte stomatologa, svaka tri do četiri meseca radi profesionalnog čišćenja.

Život s parodontozom

Kada dođe do gubitka kosti, parodontitis se ne može potpuno izlečiti, ali se može uspešno kontrolisati i zaustaviti njegovo napredovanje. Život sa ovom dijagnozom zahteva doživotnu posvećenost besprekornoj oralnoj higijeni i redovnim pregledima. To uključuje pranje zuba najmanje dva puta dnevno četkicom za zube sa mekim vlaknima ili električnom četkicom, svakodnevno korišćenje zubnog konca ili interdentalnih četkica i redovne posete stomatologu, često svaka tri do četiri meseca radi profesionalnog čišćenja.