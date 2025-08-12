Slušaj vest

Želudac ima jaku zaštitnu sluzokožu koja ga štiti od kiseline, ali kada se ova sluzokoža iritira i upali, razvija se gastritis. Ova upala može nastati iznenada (akutni gastritis) ili se razvijati postepeno (hronični gastritis). Dok mnogi ljudi povezuju gastritis sa neprijatnim simptomima, hronični oblik često ostaje neprimećen, tiho oštećujući zid želuca.

Postoje dve vrste gastritisa: erozivni, koji dovodi do trošenja sluzokože, i neerozivni, kod kojih je prisutna samo upala.

Simptomi gastritisa

Simptomi gastritisa se lako mogu zameniti sa jednostavnim lošim varenjem. Najčešći znaci uključuju:

tup ili peckajući bol u gornjem delu stomaka

osećaj punoće nakon jela

nadimanje

mučninu i povraćanje

Razlika je u trajanju – dok loše varenje nestaje, simptomi gastritisa i dalje postoje. Poseban oprez je neophodan ako se pojave alarmantni znaci, poput povraćanja krvi ili pojave crne, katran stolice. Ovi simptomi ukazuju na krvarenje i zahtevaju hitnu medicinsku pomoć.

Glavni krivac za gastritis je infekcija helikobakterijom, koja remeti ravnotežu želudačne kiseline Foto: Shuterstock

Uzroci gastritisa

Postoji mnogo uzroka gastritisa, ali nekoliko njih se ističu kao najčešća.

Glavni krivac je infekcija helikobakterijom, koja remeti ravnotežu želudačne kiseline.

Još jedan čest uzrok je dugotrajna upotreba nesteroidnih antiinflamatornih lekova (NSAIL), kao što su ibuprofen i aspirin.

Ostali faktori rizika uključuju prekomernu konzumaciju alkohola, pušenje, produženi stres, autoimune bolesti kod kojih telo napada sopstvene ćelije želuca i refluks žuči.

Postavljanje tačne dijagnoze je ključno za lečenje. Zlatni standard za potvrđivanje gastritisa je gornja endoskopija (gastroskopija), postupak u kojem se tanka cev sa kamerom ubacuje kroz usta kako bi se direktno ispitala sluzokoža želuca. Lekar može da vidi upalu i uzme uzorak tkiva (biopsiju) za analizu, što može potvrditi prisustvo helikobakterije. Manje invazivne metode kao što su test daha, analiza stolice ili analize krvi takođe se koriste za dokazivanje ove infekcije.

Lečenje zavisi od uzroka

Pristup lečenju direktno zavisi od uzroka gastritisa. Ako se dijagnostikuje infekcija helikobakterijom propisuje se kombinacija antibiotika i leka za smanjenje želudačne kiseline u trajanju od sedam do 14 dana. Ako je gastritis uzrokovan uzimanjem antiinflamatornih lekova, preporučiće se prekid njihove upotrebe. Ako je uzrok loše životne navike, osnova lečenja je prestanak pušenja i izbegavanje alkohola.

Razni lekovi se koriste za ublažavanje simptoma. Antacidi pružaju brzo, ali kratkoročno olakšanje. Za dugoročnu kontrolu koriste se H2 blokatori i inhibitori protonske pumpe (PPI). Međutim, dugotrajna upotreba PPI nosi rizike, pa je lekarski nadzor važan.