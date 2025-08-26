Slušaj vest

Nova studija je otkrila da loše mentalno zdravlje može biti jedan od najranijih znakova multipla skleroze, koja pogađa oko 2,8 miliona ljudi širom sveta.

Epidemiološkinja sa Univerziteta Britanske Kolumbije, Marta Ruiz-Algero, i njene kolege istražile su medicinske istorije 2.038 pacijenata sa multiplom sklerozom u Kanadi i uporedile ih sa 10.182 pacijenta bez ove bolesti.

Otkrili su da su se pacijenti koji su kasnije razvili multiplu sklerozu češće javljali svojim lekarima sa simptomima kao što su umor, glavobolja, vrtoglavica, anksioznost i depresija nego opšta populacija.

Štaviše, ovi tragovi su se pojavili čak 15 godina pre nego što su prvi put otkriveni utvrđeniji simptomi. Istraživači su takođe identifikovali porast poseta neurolozima i oftalmolozima oko 8 do 9 godina pre dijagnoze. Nakon toga je usledio porast poseta zbog fizičkih simptoma u periodu pre dijagnoze.

Simptomi su vezani za mentalno zdravlje

- Tek sada počinjemo da razumemo šta su ovi rani znaci upozorenja, a problemi vezani za mentalno zdravlje izgleda da su među najranijim indikatorima - kaže Ruiz-Algero.

Ovi obrasci ukazuju na to da multipla skleroza ima dugu i složenu prodromalnu fazu – gde se nešto dešava ispod površine, ali se još nije proglasilo za multiplu sklerozu.

Pacijenti koji su kasnije razvili multiplu sklerozu češće javljali svojim lekarima sa simptomima kao što su umor, glavobolja, vrtoglavica, anksioznost i depresija nego opšta populacija Foto: Shutterstock

Simptomi lošeg mentalnog zdravlja su česti kod cele populacije, upozoravaju istraživači, i većina ljudi koji ih dožive neće kasnije razviti multiplu sklerozu. Ipak, ako bolje razumemo kako se takvi znaci odnose na multiplu sklerozu, moglo bi postati moguće identifikovati faktore rizika i ranije intervencije.

- MS može biti teško prepoznati jer mnogi od najranijih znakova – poput umora, glavobolje, bola i problema sa mentalnim zdravljem – mogu biti prilično opšti i lako se pomešati sa drugim stanjima - objašnjava epidemiološkinja sa Univerziteta Britanske Kolumbije Helen Tremlet.

Imuni sistem ljudi sa multiplom sklerozom pogrešno napada masni zaštitni omotač njihovih nerava, nazvan mijelinski omotač. To na kraju može dovesti do bola, gubitka osećaja i gubitka motoričke funkcije u različitim delovima tela, jer se veza između tela i mozga narušava. Umor, poremećaji vida i kognitivna disfunkcija su takođe česti simptomi.

Terapije mogu pomoći u smanjenju recidiva

Iako su virusne i bakterijske infekcije povezane sa pokretanjem multiple skleroze, a određeni geni izgleda čine neke ljude podložnijim, još uvek ne razumemo u potpunosti šta uzrokuje da imuni sistem postane nestabilan. Terapije mogu pomoći u smanjenju recidiva, ali ne postoji tretman koji bi sprečio napredovanje bolesti.

Prethodna istraživanja su takođe identifikovala obrazac specifičnih antitela za multiplu sklerozu u krvi pet ili više godina pre pojave karakterističnih simptoma.

Umor je jedan od najčešćih i najranijih simptoma multiple skleroze, koji može značajno uticati na svakodnevno funkcionisanje Foto: Shutterstock

- Naši nalazi dramatično pomeraju vremensku liniju za početak ovih ranih upozoravajućih znakova, potencijalno otvarajući vrata mogućnostima za ranije otkrivanje i intervenciju - zaključuje Tremlet.