KORISNO JE DA ZNATE

Anksioznost je osećaj stalne brige, straha ili napetosti koji ometa svakodnevni život

Anksiozni poremećaji su najčešći oblik emocionalnog poremećaja i mogu uticati na svakoga u bilo kom uzrastu. Svako doživljava anksioznost drugačije, od nervoze i grčeva u stomaku do ubrzanog otkucaja srca.

Ljudi sa anksioznošću često se osećaju odvojeno od svog uma i tela. Drugi načini na koje ljudi doživljavaju anksioznost uključuju noćne more, napade panike i bolne misli ili sećanja koja ne mogu da kontrolišu.

Simptomi anksioznosti koji kriju druga stanja

Problemi sa srcem

Kada srce ne funkcioniše pravilno, može doći do ubrzanog rada srca i otežanog disanja, što su simptomi slični anksioznosti.

Napadi panike i srčani udari imaju slične, a ponekad i identične simptome:

vrtoglavicu

bol u grudima

otežano disanje

znojenje

mučninu

osećaj straha

Teško ih je razlikovati bez testiranja. Posetite lekara ako imate ove simptome, posebno ako ranije niste imali napade panike.

Astma

I astma i anksioznost mogu izazvati kratak dah, bol u grudima i vrtoglavicu. Obe mogu biti izazvane stresom. Mnogi sa astmom takođe imaju napade panike. Ako imate simptome kao što su kašalj, šištanje pri disanju i svakodnevne promene u simptomima – moguće je da imate astmu.

Dijabetes

Nekontrolisani dijabetes može izazvati drhtavicu, znojenje, ubrzan rad srca, glavobolje i mučninu – simptome slične anksioznosti. Ako ste često gladni, žedni, umorni, mokrite često, gubite na težini ili imate zamagljen vid – proverite šećer u krvi.

Hipertireoza

Prekomerno aktivna štitna žlezda može ubrzati metabolizam i izazvati nervozu, nesanicu, razdražljivost i ubrzan rad srca – simptome slične anksioznosti. Ako gubite težinu bez razloga i osetljivi ste na toplotu, moguće je da imate hipertireozu.

Apneja u snu

Nepravilno disanje tokom sna može izazvati buđenje bez daha, ubrzan rad srca, glavobolje, promene raspoloženja, probleme sa pamćenjem i noćne more – sve slični simptomi anksioznosti.

Sindrom iritabilnog creva (IBS)

IBS izaziva bolove u stomaku, nadimanje, gasove, zatvor ili dijareju – simptome slične anksioznosti. Često se javlja zajedno sa anksioznošću i jedno stanje može pogoršati drugo.

Disbalans elektrolita

Poremećaji u nivou natrijuma, kalijuma ili drugih elektrolita mogu izazvati konfuziju, otežano disanje, glavobolje, mučninu i anksioznost. Uzroci mogu biti loša ishrana, dehidratacija, lekovi ili bolesti bubrega, srca i jetre.

Neurološka stanja

Poremećaji poput Parkinsonove, Alchajmerove bolesti i multiple skleroze mogu izazvati simptome poput anksioznosti, glavobolja, problema sa pamćenjem i disanjem.

Bolesti pluća

Hronične bolesti pluća (npr. HOBP) mogu izazvati kratak dah, bol u grudima i mučninu – simptome koji mogu nalikovati anksioznosti, posebno ako ste pušač ili imate česte respiratorne infekcije.

Endometrioza

Bol u karlici, neredovne i bolne menstruacije, bol pri mokrenju ili seksualnom odnosu mogu se pogrešno pripisati IBS-u ili anksioznosti. Ako imate ove simptome, obratite se ginekologu.

Sindrom policističnih jajnika (PCOS)

Hormonski poremećaj koji može izazvati akne, neredovne menstruacije, gojaznost, nesanicu, promene raspoloženja i anksioznost. Često se javlja kod žena sa viškom kilograma.

Ankilozni spondilitis (AS)

Upalni artritis koji izaziva bol u leđima, rebrima i zglobovima, što može otežati disanje i izazvati simptome slične anksioznosti. Ako imate ukočenost i bolove ujutru, obratite se reumatologu.

Kronova bolest

Upala creva može izazvati bolove, dijareju, krv u stolici i grčeve – simptome koji se mogu pomešati sa IBS-om i anksioznošću. Precizna dijagnoza je važna jer se lečenje razlikuje.

Zaključak

Ako sumnjate da vaši simptomi anksioznosti potiču iz nekog drugog medicinskog stanja, važno je da se obratite lekaru. Pravilna dijagnoza je ključ za efikasan tretman.