Tri zlatna sata u lečenju šloga: Zašto je pravovremena reakcija ključna kod moždanog udara?
Moždani udar je jedno od najhitnijih medicinskih stanja – svaki minut može da znači razliku između potpunog oporavka i trajne invalidnosti. Stručnjaci ističu da, ako pacijent dobije pravu dijagnozu i terapiju u prva tri sata od pojave simptoma, moguće je značajno smanjiti ili čak izbeći trajne posledice. Upravo zato se ovaj period naziva “tri zlatna sata”.
Kako prepoznati moždani udar
U najvećem broju slučajeva prvi znaci su iznenadni i često neočekivani:
- bol u potiljačnom delu glave
- vrtoglavica
- izmenjeno stanje svesti
- mučnina
- problemi sa vidom, uključujući duple slike
Pored ovih simptoma, stručnjaci naglašavaju i iznenadnu slabost ili utrnulost lica, ruku ili nogu (najčešće s jedne strane tela), otežan govor ili nerazumevanje govora, kao i iznenadnu jaku glavobolju bez jasnog razloga.
Dve vrste moždanog udara
Postoje dve osnovne vrste moždanog udara, a obe mogu biti opasne po život:
- Ishemijski moždani udar – javlja se u oko 80% slučajeva, nastaje usled postepenog začepljenja krvnog suda (najčešće zbog ateroskleroze) ili kada tromb dospe u mozak i blokira protok krvi.
- Hemoragijski moždani udar – javlja se u oko 20% slučajeva, nastaje usled pucanja krvnog suda i krvarenja u mozgu, što može biti posledica povišenog krvnog pritiska, aneurizme ili povrede.
Dijagnoza – brzina spašava mozak
Zlatni standard u otkrivanju moždanog udara i njegovog lokaliteta je CT skener, jer pruža precizne rezultate u najkraćem roku. Pored toga, u dijagnostici se mogu koristiti i:
- karotidni dopler
- ehokardiogram
- nadgledanje srčanog ritma
- cerebralni angiogram
- CT angiogram (CTA)
- laboratorijski testovi krvi
Ovi pregledi pomažu lekarima da odrede tip udara i izaberu najefikasniji način lečenja.
Lečenje i oporavak
Kod ishemijskog moždanog udara, ako pacijent stigne u bolnicu na vreme, lekari mogu primeniti trombolitičku terapiju (lek koji razgrađuje ugrušak), čime se obnavlja protok krvi i sprečava dalje oštećenje mozga. Kod hemoragijskog udara, terapija se fokusira na zaustavljanje krvarenja i smanjenje pritiska u mozgu, a ponekad je potrebna i hitna operacija.
Prevencija – najbolji lek
Kontrola krvnog pritiska, zdravija ishrana, prestanak pušenja, redovno kretanje i lečenje hroničnih bolesti poput dijabetesa ili srčane aritmije značajno smanjuju rizik od moždanog udara.
Poruka lekara je jasna - prepoznajte simptome, reagujte odmah i potražite pomoć bez odlaganja. Tri zlatna sata mogu da znače razliku između života i smrti - i života bez posledica.
Izvor: Instagram puls_kardioloski_centar/Zdravlje.kurir.rs