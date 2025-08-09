Slušaj vest

Moždani udar je jedno od najhitnijih medicinskih stanja – svaki minut može da znači razliku između potpunog oporavka i trajne invalidnosti. Stručnjaci ističu da, ako pacijent dobije pravu dijagnozu i terapiju u prva tri sata od pojave simptoma, moguće je značajno smanjiti ili čak izbeći trajne posledice. Upravo zato se ovaj period naziva “tri zlatna sata”.

Kako prepoznati moždani udar

U najvećem broju slučajeva prvi znaci su iznenadni i često neočekivani:

  • bol u potiljačnom delu glave
  • vrtoglavica
  • izmenjeno stanje svesti
  • mučnina
  • problemi sa vidom, uključujući duple slike
glavobolja mozdani udar shutterstock_2532654815.jpg
Iznenadna, jaka glavobolja može da bude jedan od simptoma Foto: Shutterstock

Pored ovih simptoma, stručnjaci naglašavaju i iznenadnu slabost ili utrnulost lica, ruku ili nogu (najčešće s jedne strane tela), otežan govor ili nerazumevanje govora, kao i iznenadnu jaku glavobolju bez jasnog razloga.

Dve vrste moždanog udara

Postoje dve osnovne vrste moždanog udara, a obe mogu biti opasne po život:

  • Ishemijski moždani udar – javlja se u oko 80% slučajeva, nastaje usled postepenog začepljenja krvnog suda (najčešće zbog ateroskleroze) ili kada tromb dospe u mozak i blokira protok krvi.
  • Hemoragijski moždani udar – javlja se u oko 20% slučajeva, nastaje usled pucanja krvnog suda i krvarenja u mozgu, što može biti posledica povišenog krvnog pritiska, aneurizme ili povrede.

Dijagnoza – brzina spašava mozak

Zlatni standard u otkrivanju moždanog udara i njegovog lokaliteta je CT skener, jer pruža precizne rezultate u najkraćem roku. Pored toga, u dijagnostici se mogu koristiti i:

  • karotidni dopler
  • ehokardiogram
  • nadgledanje srčanog ritma
  • cerebralni angiogram
  • CT angiogram (CTA)
  • laboratorijski testovi krvi
skener-mozga-shutterstock-2120699021.jpg
Zlatni standard u otkrivanju moždanog udara i njegovog lokaliteta je CT skener Foto: Shutterstock

Ovi pregledi pomažu lekarima da odrede tip udara i izaberu najefikasniji način lečenja.

Lečenje i oporavak

Kod ishemijskog moždanog udara, ako pacijent stigne u bolnicu na vreme, lekari mogu primeniti trombolitičku terapiju (lek koji razgrađuje ugrušak), čime se obnavlja protok krvi i sprečava dalje oštećenje mozga. Kod hemoragijskog udara, terapija se fokusira na zaustavljanje krvarenja i smanjenje pritiska u mozgu, a ponekad je potrebna i hitna operacija.

Prevencija – najbolji lek

Kontrola krvnog pritiska, zdravija ishrana, prestanak pušenja, redovno kretanje i lečenje hroničnih bolesti poput dijabetesa ili srčane aritmije značajno smanjuju rizik od moždanog udara.

Poruka lekara je jasna - prepoznajte simptome, reagujte odmah i potražite pomoć bez odlaganja. Tri zlatna sata mogu da znače razliku između života i smrti - i života bez posledica.

Izvor: Instagram puls_kardioloski_centar/Zdravlje.kurir.rs

Mali moždani udar, veliki rizik: Neurolog otkriva kako ga prepoznati i sprečiti sledeći šlog

Ne propustiteBolestiKoje su najčešće posledice moždanog udara? Od prolaznih smetnji do ozbiljnih oštećenja
moždani udar shutterstock_1423084877.jpg
BolestiRani simptomi moždanog udara koji je doživeo ministar Glišić: Trnci, konfuzija i jak bol u glavi
dg.jpg
ZdravljePet zabluda o visokom pritisku: Mogu vas koštati zdravlja i života - otkrijte šta je istina
merenje pritiska shutterstock_603021245.jpg
BolestiNeobičan znak na kolenima kao tihi simptom visokog holesterola: Evo kako da smanjite rizike
artritis-kolena-shutterstock-1117341581.jpg