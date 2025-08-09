Moždani udar je jedno od najhitnijih stanja

Moždani udar je jedno od najhitnijih medicinskih stanja – svaki minut može da znači razliku između potpunog oporavka i trajne invalidnosti. Stručnjaci ističu da, ako pacijent dobije pravu dijagnozu i terapiju u prva tri sata od pojave simptoma, moguće je značajno smanjiti ili čak izbeći trajne posledice. Upravo zato se ovaj period naziva “tri zlatna sata”.

Kako prepoznati moždani udar

U najvećem broju slučajeva prvi znaci su iznenadni i često neočekivani:

bol u potiljačnom delu glave

vrtoglavica

izmenjeno stanje svesti

mučnina

problemi sa vidom, uključujući duple slike

Iznenadna, jaka glavobolja može da bude jedan od simptoma Foto: Shutterstock

Pored ovih simptoma, stručnjaci naglašavaju i iznenadnu slabost ili utrnulost lica, ruku ili nogu (najčešće s jedne strane tela), otežan govor ili nerazumevanje govora, kao i iznenadnu jaku glavobolju bez jasnog razloga.

Dve vrste moždanog udara

Postoje dve osnovne vrste moždanog udara, a obe mogu biti opasne po život:

Ishemijski moždani udar – javlja se u oko 80% slučajeva, nastaje usled postepenog začepljenja krvnog suda (najčešće zbog ateroskleroze) ili kada tromb dospe u mozak i blokira protok krvi.

– javlja se u oko 80% slučajeva, nastaje usled postepenog začepljenja krvnog suda (najčešće zbog ateroskleroze) ili kada tromb dospe u mozak i blokira protok krvi. Hemoragijski moždani udar – javlja se u oko 20% slučajeva, nastaje usled pucanja krvnog suda i krvarenja u mozgu, što može biti posledica povišenog krvnog pritiska, aneurizme ili povrede. Dijagnoza – brzina spašava mozak

Zlatni standard u otkrivanju moždanog udara i njegovog lokaliteta je CT skener, jer pruža precizne rezultate u najkraćem roku. Pored toga, u dijagnostici se mogu koristiti i:

karotidni dopler

ehokardiogram

nadgledanje srčanog ritma

cerebralni angiogram

CT angiogram (CTA)

laboratorijski testovi krvi

Zlatni standard u otkrivanju moždanog udara i njegovog lokaliteta je CT skener Foto: Shutterstock

Ovi pregledi pomažu lekarima da odrede tip udara i izaberu najefikasniji način lečenja.

Lečenje i oporavak

Kod ishemijskog moždanog udara, ako pacijent stigne u bolnicu na vreme, lekari mogu primeniti trombolitičku terapiju (lek koji razgrađuje ugrušak), čime se obnavlja protok krvi i sprečava dalje oštećenje mozga. Kod hemoragijskog udara, terapija se fokusira na zaustavljanje krvarenja i smanjenje pritiska u mozgu, a ponekad je potrebna i hitna operacija.

Prevencija – najbolji lek

Kontrola krvnog pritiska, zdravija ishrana, prestanak pušenja, redovno kretanje i lečenje hroničnih bolesti poput dijabetesa ili srčane aritmije značajno smanjuju rizik od moždanog udara.