Slušaj vest

Dok mnogi avgust povezuju sa odmorom i uživanjem na otvorenom, za osobe alergične na ambroziju ovaj mesec označava početak najtežeg perioda u godini. Polenski kalendar pokazuje da je sezona ove biljke uveliko počela, a stručnjaci upozoravaju – sada je poslednji trenutak da se krene sa terapijom.

– Osobe alergične na ambroziju nerado dočekuju avgust, jer se suočavaju sa konstantnim suzenjem očiju, problemima sa nosem i grlom, svrabom očiju i kože, otežanim disanjem, pa čak i asmatičnim napadima. Pacijenti koji su jednom doživeli simptome alergije na ambroziju u stalnom su strahu da će im se oni ponoviti, što se uglavnom i dešava, i da će se pogoršati, što je takođe veoma moguće – kaže Snežana Šundić Vardić, predsednica udruženja Alergija i ja.

Astma može da bude posledica alergije na ambroziju Foto: Shuterrstock

Ona ističe da se priprema za sezonu ne sme odlagati. Pravovremena poseta lekaru i početak terapije mogu znatno ublažiti tegobe i smanjiti rizik od komplikacija.

Simptome ne treba ignorisati

Alergije ne prestaju s prolećem. Tokom leta izazivači tegoba mogu biti trave, ambrozija, ali i grinje iz klimatizovanih prostora. Kijanje, svrab očiju, zapušen nos, kašalj i otežano disanje znak su da treba reagovati.

– Briga o zdravlju počinje pre nego što se pojave simptomi. Ako znate da ste alergični na ambroziju, sada je poslednji trenutak da krenete sa terapijom, jer kada polen uđe u punu sezonu, lečenje je teže i tegobe su izraženije – naglašava Šundić Vardić.

Kako se zaštititi?

Stručnjaci savetuju da se ujutru izbegava boravak napolju, jer je tada koncentracija polena u vazduhu najviša. Neophodno je redovno koristiti propisanu terapiju, zaštititi oči naočarima, a po povratku kući oprati lice i ruke, a odeću promeniti.

Veš sušite u mašini ili u kući, jer se polen lako nakupi na mokroj odeći Foto: Profimedia