Ambrozija je nevidljiva letnja pretnja: Poslednji je trenutak da krenete sa terapijom
Ambrozija je već u vazduhu – reagujte na vreme da izbegnete pogoršanje tegoba, opominje Snežana Šundić Vardić, predsednica udruženja Alergija i ja.
Dok mnogi avgust povezuju sa odmorom i uživanjem na otvorenom, za osobe alergične na ambroziju ovaj mesec označava početak najtežeg perioda u godini. Polenski kalendar pokazuje da je sezona ove biljke uveliko počela, a stručnjaci upozoravaju – sada je poslednji trenutak da se krene sa terapijom.
– Osobe alergične na ambroziju nerado dočekuju avgust, jer se suočavaju sa konstantnim suzenjem očiju, problemima sa nosem i grlom, svrabom očiju i kože, otežanim disanjem, pa čak i asmatičnim napadima. Pacijenti koji su jednom doživeli simptome alergije na ambroziju u stalnom su strahu da će im se oni ponoviti, što se uglavnom i dešava, i da će se pogoršati, što je takođe veoma moguće – kaže Snežana Šundić Vardić, predsednica udruženja Alergija i ja.
Ona ističe da se priprema za sezonu ne sme odlagati. Pravovremena poseta lekaru i početak terapije mogu znatno ublažiti tegobe i smanjiti rizik od komplikacija.
Simptome ne treba ignorisati
Alergije ne prestaju s prolećem. Tokom leta izazivači tegoba mogu biti trave, ambrozija, ali i grinje iz klimatizovanih prostora. Kijanje, svrab očiju, zapušen nos, kašalj i otežano disanje znak su da treba reagovati.
– Briga o zdravlju počinje pre nego što se pojave simptomi. Ako znate da ste alergični na ambroziju, sada je poslednji trenutak da krenete sa terapijom, jer kada polen uđe u punu sezonu, lečenje je teže i tegobe su izraženije – naglašava Šundić Vardić.
Kako se zaštititi?
Stručnjaci savetuju da se ujutru izbegava boravak napolju, jer je tada koncentracija polena u vazduhu najviša. Neophodno je redovno koristiti propisanu terapiju, zaštititi oči naočarima, a po povratku kući oprati lice i ruke, a odeću promeniti.
Sezona ambrozije traje do sredine oktorbra, a njeni simptomi mogu značajno narušiti kvalitet života. Zato je sada poslednji trenutak da se preduzmu mere i obezbedi mirnije leto.
Izvor: Instagram alergija.i.ja/Zdravlje.kurir.rs
Šta prvo treba da uradimo kad saznamo da imamo alergiju? Pet ključnih koraka otkriva Snežana Šundić Vardić