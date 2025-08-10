Osećate drhtavicu, vrtoglavicu i glad, a šećer je u redu? Možda je reč o lažnoj hipoglikemiji
Lažna hipoglikemija se dešava kada vam telo šalje signale kao da vam je šećer prenizak, iako je on tehnički u normali.
Sigurno ste nekada osetili simptome hipoglikemije poput drhtavice, znojenja, slabosti ili anksioznosti, ali aparat vam je pokazao da je šećer u granicama normale. Kako je to moguće?
Dobrodošli u svet lažne hipoglikemije - telesne reakcije koja nije opasna, ali zna da bude zbunjujuća i neprijatna.
Šta je lažna hipoglikemija?
Lažna hipoglikemija nastaje kada telo reaguje na brz pad šećera u krvi, iako vrednosti nisu ispod donje granice (npr. 3.5 mmol/L), već su i dalje u normali (npr. 4.5–5.0 mmol/L).
Telo se "uznemiri" jer nije naviknuto da funkcioniše na nižim (ali zdravim) vrednostima i šalje simptome slične pravoj hipoglikemiji.
Zašto se to dešava?
Lažna hipoglikemija je česta kod ljudi koji su dugo imali povišene vrednosti šećera (npr. 10+ mmol/L), pa im je organizam to prihvatio kao normalno. Kada nivo glukoze padne, iako i dalje u granicama zdravog, telo to doživljava kao naglu promenu i reaguje stresno.
Kako je prepoznati?
Tipični simptomi su:
- drhtavica i znojenje
ubrzan rad srca
glavobolja ili vrtoglavica
osećaj gladi
nemir, anksioznost
Merenje glukoze je ključ - ako aparat pokazuje šećer 4.5–6.0 mmol/L, to nije prava hipoglikemija i nije potrebno unositi brze ugljene hidrate.
Šta raditi u tom trenutku?
- Smirite se i sačekajte 10-15 minuta – simptomi najčešće prođu sami
Ako glikemija padne ispod 4.0, tada je reč o pravoj hipoglikemiji i treba reagovati
Ne prejedajte se – jer ćete napraviti "roler koster" glikemiju
Vremenom, kako se glikemije stabilizuju, telo se prilagođava nižim, zdravijim vrednostima
Kako se nositi sa lažnim hipoglikemijama?
- Postepeno snižavajte glikemije (uz savet lekara)
Pratite trendove u DKP aplikaciji – to će vam pomoći da razumete kada se javljaju simptomi
Ne reagujte impulsivno – slučajno unošenje šećera može da sabotira regulaciju
Razgovarajte sa svojim lekarom – ako se simptomi javljaju često, možda je potrebno prilagođavanje terapije
Lažna hipoglikemija može da bude neprijatna, ali nije opasna. Važno je da je prepoznate, ne paničite, i naučite da verujete merenju koliko i svom telu.
Izvor: Prst.org.rs/Zdravlje.kurir.rs