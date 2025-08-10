Simptomi niskog šećera mogu se javiti iako su vrednosti normalne

Sigurno ste nekada osetili simptome hipoglikemije poput drhtavice, znojenja, slabosti ili anksioznosti, ali aparat vam je pokazao da je šećer u granicama normale. Kako je to moguće?

Dobrodošli u svet lažne hipoglikemije - telesne reakcije koja nije opasna, ali zna da bude zbunjujuća i neprijatna.

Šta je lažna hipoglikemija?

Lažna hipoglikemija nastaje kada telo reaguje na brz pad šećera u krvi, iako vrednosti nisu ispod donje granice (npr. 3.5 mmol/L), već su i dalje u normali (npr. 4.5–5.0 mmol/L).

Telu je potrebno vreme da se prilagodi na brz pad šećera u krvi Foto: Shutterstock

Telo se "uznemiri" jer nije naviknuto da funkcioniše na nižim (ali zdravim) vrednostima i šalje simptome slične pravoj hipoglikemiji.

Zašto se to dešava?

Lažna hipoglikemija je česta kod ljudi koji su dugo imali povišene vrednosti šećera (npr. 10+ mmol/L), pa im je organizam to prihvatio kao normalno. Kada nivo glukoze padne, iako i dalje u granicama zdravog, telo to doživljava kao naglu promenu i reaguje stresno.

Kako je prepoznati?

Tipični simptomi su:

drhtavica i znojenje

ubrzan rad srca

glavobolja ili vrtoglavica

osećaj gladi

nemir, anksioznost

Simptomi lažne i prave hipoglikemije su identični Foto: Shutterstock

Merenje glukoze je ključ - ako aparat pokazuje šećer 4.5–6.0 mmol/L, to nije prava hipoglikemija i nije potrebno unositi brze ugljene hidrate.

Šta raditi u tom trenutku? Smirite se i sačekajte 10-15 minuta – simptomi najčešće prođu sami

Ako glikemija padne ispod 4.0, tada je reč o pravoj hipoglikemiji i treba reagovati

Ne prejedajte se – jer ćete napraviti "roler koster" glikemiju

Vremenom, kako se glikemije stabilizuju, telo se prilagođava nižim, zdravijim vrednostima Kako se nositi sa lažnim hipoglikemijama? Postepeno snižavajte glikemije (uz savet lekara)

Pratite trendove u DKP aplikaciji – to će vam pomoći da razumete kada se javljaju simptomi

Ne reagujte impulsivno – slučajno unošenje šećera može da sabotira regulaciju

Razgovarajte sa svojim lekarom – ako se simptomi javljaju često, možda je potrebno prilagođavanje terapije