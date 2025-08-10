Slušaj vest

Sigurno ste nekada osetili simptome hipoglikemije poput drhtavice, znojenja, slabosti ili anksioznosti, ali aparat vam je pokazao da je šećer u granicama normale. Kako je to moguće?

Dobrodošli u svet lažne hipoglikemije - telesne reakcije koja nije opasna, ali zna da bude zbunjujuća i neprijatna.

Šta je lažna hipoglikemija?

Lažna hipoglikemija nastaje kada telo reaguje na brz pad šećera u krvi, iako vrednosti nisu ispod donje granice (npr. 3.5 mmol/L), već su i dalje u normali (npr. 4.5–5.0 mmol/L).

Telu je potrebno vreme da se prilagodi na brz pad šećera u krvi Foto: Shutterstock

Telo se "uznemiri" jer nije naviknuto da funkcioniše na nižim (ali zdravim) vrednostima i šalje simptome slične pravoj hipoglikemiji.

Zašto se to dešava?

Lažna hipoglikemija je česta kod ljudi koji su dugo imali povišene vrednosti šećera (npr. 10+ mmol/L), pa im je organizam to prihvatio kao normalno. Kada nivo glukoze padne, iako i dalje u granicama zdravog, telo to doživljava kao naglu promenu i reaguje stresno.

Kako je prepoznati?

Tipični simptomi su:

Simptomi lažne i prave hipoglikemije su identični Foto: Shutterstock

Merenje glukoze je ključ - ako aparat pokazuje šećer 4.5–6.0 mmol/L, to nije prava hipoglikemija i nije potrebno unositi brze ugljene hidrate.

Šta raditi u tom trenutku?

  • Smirite se i sačekajte 10-15 minuta – simptomi najčešće prođu sami
    Ako glikemija padne ispod 4.0, tada je reč o pravoj hipoglikemiji i treba reagovati
    Ne prejedajte se – jer ćete napraviti "roler koster" glikemiju
    Vremenom, kako se glikemije stabilizuju, telo se prilagođava nižim, zdravijim vrednostima

Kako se nositi sa lažnim hipoglikemijama?

  • Postepeno snižavajte glikemije (uz savet lekara)
    Pratite trendove u DKP aplikaciji – to će vam pomoći da razumete kada se javljaju simptomi
    Ne reagujte impulsivno – slučajno unošenje šećera može da sabotira regulaciju
    Razgovarajte sa svojim lekarom – ako se simptomi javljaju često, možda je potrebno prilagođavanje terapije

Lažna hipoglikemija može da bude neprijatna, ali nije opasna. Važno je da je prepoznate, ne paničite, i naučite da verujete merenju koliko i svom telu.

Izvor: Prst.org.rs/Zdravlje.kurir.rs

