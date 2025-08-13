Slušaj vest

Gvožđe je vitalni mineral za život, neophodan za proizvodnju hemoglobina, koji prenosi kiseonik kroz naše telo. Međutim, kada telo izgubi sposobnost da ga reguliše i počne da skladišti prekomerne količine gvožđa, javlja se stanje poznato kao hemohromatoza.

Višak gvožđa tada postaje toksičan, delujući kao prooksidans koji oštećuje ćelije i tkiva. Ovo nagomilavanje se dešava polako i podmuklo, tokom godina, bez ikakvih očiglednih znakova, zbog čega se hemochromatoza naziva „tihom bolešću“ koja, ako se ne leči, može dovesti do otkazivanja organa.

Simptomi hemohromatoza

Neki ljudi sa hemohromatozom jednostavno nemaju simptome. Rani znaci se često preklapaju sa simptomima drugih uobičajenih stanja i mogu da uključuju sledeće:

bol u zglobovima

bol u stomaku

umor

slabost

povišen šećer u krvi

smanjeni libido

impotencija

problemi sa srcem

uvećana jetra

preplanula ili siva boja kože

problemi s pamćenjem

Uvećena jetra jedan je od simptoma viška gvožđa u krvi Foto: Shutterstock

Znaci se obično ne pojavljuju do srednjih godina – kod muškaraca posle 40. i kod žena posle 50. godine, jer su delimično zaštićene gubitkom gvožđa putem menstruacije.

Genetska mutacija

Najčešći uzrok je nasledna hemohromatoza, uzrokovana genetskom mutacijom u HFE genu nasledjenom od oba roditelja. Ova mutacija remeti proizvodnju hormona hepcidina, koji kontroliše apsorpciju gvožđa iz hrane, zbog čega telo apsorbuje znatno više nego što mu je potrebno.

Postoji i sekundarna hemohromatoza, koja se javlja kao rezultat drugih stanja kao što su česte transfuzije krvi ili hronična bolest jetre.

Ako se ne leči višak gvožđa može da izazove:

Ako se stanje ne leči, akumulirano gvožđe izaziva teška oštećenja organa, uključujući cirozu i rak jetre, srčanu insuficijenciju, dijabetes usled oštećenja pankreasa, probleme sa reproduktivnim sistemom i primetnu promenu boje kože, koja postaje siva ili bronzana.

Dijagnoza

Dijagnoza se često otkriva slučajno, tokom analiza krvi koje se rade iz drugih razloga. Ključni testovi su merenja nivoa feritina u serumu (skladištenje gvožđa) i zasićenja transferina (transport gvožđa). Vrednosti zasićenja transferina iznad 45 odsto i povišen feritin su razlog za dalje testiranje.

Najpouzdanija potvrda dijagnoze nasledne hemohromatoze je genetsko testiranje na mutacije HFE gena. Vaš lekar može takođe preporučiti magnetnu rezonancu (MRI) jetre kako bi se precizno izmerila količina akumuliranog gvožđa ili biopsiju jetre ako se sumnja na značajno oštećenje.

Dijagnoza viška gvožđa se često otkriva slučajno, tokom analiza krvi koje se rade iz drugih razloga Foto: Shutterstock

Lečenje i upravljanje stanjem

Primarni i najučinkovitiji tretman je terapeutska flebotomija, ili medicinsko puštanje krvi. Postupak je sličan dobrovoljnom davanju krvi, a cilj mu je smanjenje ukupne količine gvožđa u telu.

U početnoj fazi, krv se uzima jednom ili dva puta nedeljno dok nivo feritina ne padne na niske normalne vrednosti. Nakon toga sledi faza održavanja, kada se krv uzima ređe, obično svaka dva do tri meseca.

Ovaj tretman može značajno ublažiti simptome i sprečiti komplikacije, a ako se otkrije na vreme, može čak dovesti do preokreta oštećenja jetre. Međutim, ciroza ili artritis, kada se jednom razviju, ne mogu se preokrenuti. Za pacijente koji ne mogu da se podvrgnu flebotomiji, postoji alternativna helaciona terapija lekovima.

Promene načina života:

Izbegavati suplemente gvožđa

Izbegavati vitamin C uz obroke bogate gvožđem (jer povećava apsorpciju)

Potpuno izbegavati alkohol, koji dramatično povećava rizik od oštećenja jetre

Prognoza u velikoj meri zavisi od blagovremene dijagnoze, pa je porodični skrining ključan. Preporučuje se da svi srodnici prvog stepena (roditelji, braća, sestre i odrasla deca) osobe sa dijagnozom prođu genetsko testiranje. Rano otkrivanje omogućava preventivno praćenje i lečenje, što efikasno sprečava teške posledice ove inače vrlo lako kontrolisane bolesti.