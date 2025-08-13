Slušaj vest

Kada osetite simptome poput upornog bola u laktu ili neobjašnjive ospe, lako ih je otpisati kao bezazlene. Međutim, ponekad ono što izgleda sitno može ukazivati na ozbiljniji problem. Tu na scenu stupa reumatolog, lekar specijalizovan za autoimune i zapaljenske poremećaje.

Reumatolozi se bave stanjima poput reumatoidnog artritisa, lupusa i Šegrenovog sindroma, pomažući pacijentima da uz ciljane terapije poboljšaju zdravlje. Oni mogu da procene da li su određeni simptomi zaista bezopasni ili je potrebno detaljnije ispitivanje.

Evo nekoliko čestih simptoma koji mogu biti znak da bi trebalo da posetite reumatologa:

Bol ili otok u zglobovima

- Ako imate bol ili otok u zglobovima koji traje, seli se sa mesta na mesto i jasno nije posledica udarca, to je veliki znak upozorenja. Često prepoznatljiv znak je jutarnja ukočenost koja traje duže od jednog sata pre nego što popusti. Takva uporna nelagodnost može biti signal vašeg tela da se dešava nešto ozbiljnije - kaže dr Kara Vada.

Stanja poput reumatoidnog artritisa ili psorijatičnog artritisa često se najpre ispoljavaju kao neobjašnjiv bol u zglobovima. Reumatolozi su ključni u razlikovanju ovih autoimunih bolesti od povreda ili artritisa nastalog trošenjem hrskavice (osteoartritisa) i u izradi plana lečenja kako bi se zaštitilo zdravlje zglobova.

Hronično suva usta mogu signalizirati dublji problem Foto: Shutterstock

Hronično suva usta

Kod mnogih ljudi suva usta nisu samo neprijatnost - ona mogu signalizirati dublji problem.

- Ovaj simptom može biti rani znak Šegrenovog sindroma, autoimune bolesti koja pogađa žlezde zadužene za lučenje vlage. Kada primetim ove znake, posebno kod žena srednjih godina ili pacijenata koji prijavljuju i stalnu suvoću očiju ili neobjašnjiv bol u zglobovima, upućujem ih reumatologu na dalju procenu - objašnjava dr Sandip Sačar.

Dr Vada navodi da Šegrenova bolest pogađa jednu od 100 osoba, od kojih je 90 odsto žena. Ostali simptomi koji mogu ukazivati na ovo stanje uključuju suve oči i vaginalnu suvoću koja nije povezana sa menopauzom.

Ekstreman umor

- Ako se borite sa sveprisutnim, neobjašnjivim umorom koji ne prolazi ni nakon odmora, to može biti znak da je vaš imuni sistem u punom pogonu - kaže dr Vada.

Kada se umor kombinuje sa učestalim blago povišenim temperaturama ili neobičnim osipima koji se iznenada pojavljuju, Vada ovo opisuje kao „unutrašnju oluju“.

- Kada se nekoliko naizgled nepovezanih simptoma počne pojavljivati zajedno, to je snažan znak da bi reumatolog ili čak imunolog trebalo da proceni mogućnost sistemske autoimune bolesti - objašnjava ona.

Hronični umor je karakterističan za mnoge autoimune poremećaje. To nije običan umor posle napornog dana - reč je o dubokoj, fizičkoj iscrpljenosti koja ometa svakodnevne aktivnosti.

Kada se udruži sa drugim simptomima poput bolova, moždane magle ili blago povišene temperature, može ukazivati na lupus ili fibromijalgiju. Stručnost reumatologa je dragocena u povezivanju simptoma i otkrivanju zdravstvenih problema koji bi mogli proći nezapaženo.

Crvena ili ljuspasta koža može ukazivati na psorijatični artritis Foto: Shutterstock

Neobjašnjiv osip ili promene na koži

Koža često odražava stanje unutar organizma. Osip koji ne prolazi, naročito ako se nalazi na neuobičajenim mestima poput lica, prstiju ili temena, može biti važan deo dijagnoze. Na primer, crvena ili ljuspasta koža može ukazivati na psorijatični artritis, dok osip u obliku leptira preko nosa i obraza često prati lupus.

Ospe povezane sa autoimunim bolestima obično se javljaju zajedno sa drugim simptomima poput otoka zglobova, umora ili osetljivosti na sunčevu svetlost. Reumatolog može da utvrdi da li su promene na koži samo estetski problem ili deo šireg sistemskog poremećaja.

Utrnulost ili trnci u šakama i stopalima

Imate li osećaj „iglica“ u rukama ili stopalima koji ne prolazi? Upornu utrnulost ili trnce može izazvati oštećenje nerava usled osnovne upale. Stanja poput reumatoidnog artritisa ili lupusa ponekad to prouzrokuju kompresijom nerava ili oštećenjem malih krvnih sudova tokom vremena.

Osim što su frustrirajući, ovi simptomi mogu biti znak ozbiljne autoimune aktivnosti. Rano uključivanje reumatologa može sprečiti dalja oštećenja nerava i poboljšati kvalitet života.

Foto: Shutterstock

Ponavljane temperature bez infekcije

Imate li često blago povišenu temperaturu, a niste prehlađeni ni bolesni? Ponavljana povišena temperatura bez očiglednog uzroka može ukazivati na preterano aktivan imuni sistem ili na to da telo greškom napada sopstvena tkiva.

Ovo je česta osobina autoimunih bolesti poput vaskulitisa, koji izaziva upalu krvnih sudova, ili sistemskog lupusa eritematozusa (SLE). Reumatolog će detaljno ispitati simptome i odgovarajućim testovima otkriti uzrok, a zatim prilagoditi strategiju lečenja.

Zaključak

Reumatolozi su posebno obučeni da povežu ove često zanemarene simptome i otkriju da li oni ukazuju na autoimunu ili zapaljensku bolest — ili možda uopšte ne ukazuju ni na šta ozbiljno.

Rano reagovanje je ključno kod određenih stanja, a odgovarajuća medicinska pomoć može napraviti ogromnu razliku. Što pre se obratite reumatologu, brže možete rešiti moguće zdravstvene probleme i smanjiti rizik od dugotrajnih oštećenja.