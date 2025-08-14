Bol u pupku može ukazivati na ovih 5 bolesti: Stručnjak otkriva simtome koje ne smete zanemariti
Stručnjaci savetuju da se odmah obratite lekaru ako, uz bol u pupku, primetite groznicu, krv u stolici, poteškoće s mokrenjem ili zadržavanjem hrane, jer ovi simptomi mogu ukazivati na ozbiljna oboljenja. Ovo su neka od njih
Kronova bolest
Upalna bolest creva može izazvati bol iza pupka koji može varirati od tupog do oštrog i grčevitog, a javlja se 20 do 30 minuta nakon jela.
- Dijagnoza Kronove bolesti se nikada ne postavlja samo na osnovu ovih simptoma - kaže dr Elena Maser, docentkinja gastroenterologije na Medicinskom fakultetu.
Drugi simptomi koji mogu ukazivati na Kronovu bolest uključuju tešku dijareju, umor i gubitak težine.
Prema Mejo klinici, uzrok Kronove bolesti je nepoznat, ali imuni sistem i porodična istorija verovatno igraju ulogu.
- Najčešća starost pojave je između 18 i 24 godine, ali se može javiti u bilo kom uzrastu - objašnjava ona.
Komplikacije Kronove bolesti mogu uključivati neuhranjenost, čireve i crevnu opstrukciju. Ako lekar posumnja da pacijent ima Kronovu bolest, uradiće kolonoskopiju ili snimanje abdomena kao što su CT skeniranje ili MRI.
Lečenje može uključivati antiinflamatorne lekove, supresore imunog sistema, antibiotike ili vitaminske suplemente, ili operaciju uklanjanja dela creva.
Omfalocela
Pupčana vrpca, koja povezuje bebu sa majkom tokom trudnoće, prolazi kroz otvor između bebinh trbušnih mišića, a ovaj otvor se zatvara ubrzo nakon rođenja. Pupčana kila nastaje kada se trbušni mišići ne srastu u potpunosti, stvarajući otvor kroz koji creva ili drugo tkivo mogu da vire.
Prema podacima medicinskog centra Džons Hopkins, ovo se dešava kod jednog od pet novorođenčadi, a u 90 odsto slučajeva se vraća u normalu, dok kod ostalih 10 odsto pupak ostaje isturen tokom celog života, a javlja se tri puta češće kod žena nego kod muškaraca.
Možete živeti sa umbilikalnom hernijom bez ikakvih problema. Kod odraslih, najčešće nastaje zbog podizanja teških predmeta. Osećaćete težinu i bol na mestu hernije. Većina hernija može se vratiti na svoje mesto, ali one koje ne mogu zahtevaju operaciju.
Simptomi takve hernije uključuju:
- bol u pupku
- crvenu kvržicu
- zatvor
- groznicu
- nadimanje
- povraćanje
Loše varenje
Hrana koju jedete često je uzrok nelagodnosti i bolova u stomaku i može izazvati osećaj težine i blage mučnine i do nekoliko sati što je uzrok lošeg varenja.
Ako osećate bol u pupku nakon obilnog obroka koji podrazumeva konzumiranje masne i pržene hrane, onda znate da je to razlog i da treba da pređete na zdravije pripremljene obroke, jedete više vlakana i redovno vežbate.
Upala slepog creva
Prema podacima Džons Hopkins Medicinskog fakulteta, jedan od prvih simptoma upale slepog creva je bol oko pupka.
Neki od simptoma uključuju: tup bol oko pupka ili u gornjem delu stomaka koji postaje jači kako se pomera u donji desni deo stomaka, gubitak apetita, mučnina i/ili povraćanje koje ubrzo sledi bol u stomaku, otok stomaka, groznica sa temperaturom od 37°C do 38°C, nemogućnost izbacivanja gasova.
Najčešći razlog za upalu slepog creva je zapušenje njegovog kanala (fekalijama, kamenčićima, parazitima ili tumorima), ali kod trećine pacijenata ta prepreka nije jasno vidljiva. Upalu mogu izazvati i virusi, paraziti ili bakterije.
Ako se ne leči, upaljeni slepo crevo će na kraju pući ili perforirati, oslobađajući zarazni materijal u abdomen. To može dovesti do veoma ozbiljne upale peritoneuma ako se ne leči antibioticima veoma brzo.
Žučni kamen
Žučni kamenci su najčešća bolest bilijarnog trakta, a češće se javljaju kod žena, iako se kod 10 odsto populacije dijagnostikuje žučni kamen.
Ono što danas znamo jeste da žene dvostruko češće obolevaju od ove bolesti. To je najverovatnije zato što kod žena, zbog trudnoće, postoje veće oscilacije polnih hormona, a ključni su estrogen i progesteron, koji utiču na samu kontrakciju žučne kese i koncentraciju žuči.
Simptom žučnih kamenaca je specifičan bol ispod desnog rebra, ili kako se kolokvijalno naziva, bol u obliku kašike. Bol počinje u gornjem delu stomaka i širi se ispod desnog rebra i desne lopatice na desnu stranu između dve lopatice. Međutim, ponekad se žučni kamenci zaglave u kanalu i izazovu blokadu, što dovodi do bolova u stomaku.
Međutim, obično je teško lokalizovati bol. Ako bol ne nestane u roku od nekoliko sati ili se ne smiri, a prati ga visoka temperatura i žućkasta boja kože, trebalo bi da se konsultujete sa lekarom.
