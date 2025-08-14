Stručnjaci savetuju da se odmah obratite lekaru ako, uz bol u pupku

Stručnjaci savetuju da se odmah obratite lekaru ako, uz bol u pupku, primetite groznicu, krv u stolici, poteškoće s mokrenjem ili zadržavanjem hrane, jer ovi simptomi mogu ukazivati na ozbiljna oboljenja. Ovo su neka od njih

Kronova bolest

Upalna bolest creva može izazvati bol iza pupka koji može varirati od tupog do oštrog i grčevitog, a javlja se 20 do 30 minuta nakon jela.

- Dijagnoza Kronove bolesti se nikada ne postavlja samo na osnovu ovih simptoma - kaže dr Elena Maser, docentkinja gastroenterologije na Medicinskom fakultetu.

Drugi simptomi koji mogu ukazivati na Kronovu bolest uključuju tešku dijareju, umor i gubitak težine.

Prema Mejo klinici, uzrok Kronove bolesti je nepoznat, ali imuni sistem i porodična istorija verovatno igraju ulogu.

- Najčešća starost pojave je između 18 i 24 godine, ali se može javiti u bilo kom uzrastu - objašnjava ona.

Komplikacije Kronove bolesti mogu uključivati neuhranjenost, čireve i crevnu opstrukciju. Ako lekar posumnja da pacijent ima Kronovu bolest, uradiće kolonoskopiju ili snimanje abdomena kao što su CT skeniranje ili MRI.

Upala creva može izazvati bol iza pupka, koji se javlja 20–30 minuta nakon jela i varira od tupog do grčevitog Foto: Shutterstock

Lečenje može uključivati antiinflamatorne lekove, supresore imunog sistema, antibiotike ili vitaminske suplemente, ili operaciju uklanjanja dela creva.

Omfalocela

Pupčana vrpca, koja povezuje bebu sa majkom tokom trudnoće, prolazi kroz otvor između bebinh trbušnih mišića, a ovaj otvor se zatvara ubrzo nakon rođenja. Pupčana kila nastaje kada se trbušni mišići ne srastu u potpunosti, stvarajući otvor kroz koji creva ili drugo tkivo mogu da vire.

Prema podacima medicinskog centra Džons Hopkins, ovo se dešava kod jednog od pet novorođenčadi, a u 90 odsto slučajeva se vraća u normalu, dok kod ostalih 10 odsto pupak ostaje isturen tokom celog života, a javlja se tri puta češće kod žena nego kod muškaraca.

Možete živeti sa umbilikalnom hernijom bez ikakvih problema. Kod odraslih, najčešće nastaje zbog podizanja teških predmeta. Osećaćete težinu i bol na mestu hernije. Većina hernija može se vratiti na svoje mesto, ali one koje ne mogu zahtevaju operaciju.

Simptomi takve hernije uključuju:

bol u pupku

crvenu kvržicu

zatvor

groznicu

nadimanje

povraćanje Loše varenje

Hrana koju jedete često je uzrok nelagodnosti i bolova u stomaku i može izazvati osećaj težine i blage mučnine i do nekoliko sati što je uzrok lošeg varenja.

Loše varenje je stanje u kojem stomak teško prerađuje hranu, što može izazvati nadimanje, mučninu i nelagodnost nakon jela Foto: Shutterstock

Ako osećate bol u pupku nakon obilnog obroka koji podrazumeva konzumiranje masne i pržene hrane, onda znate da je to razlog i da treba da pređete na zdravije pripremljene obroke, jedete više vlakana i redovno vežbate.

Upala slepog creva

Prema podacima Džons Hopkins Medicinskog fakulteta, jedan od prvih simptoma upale slepog creva je bol oko pupka.

Neki od simptoma uključuju: tup bol oko pupka ili u gornjem delu stomaka koji postaje jači kako se pomera u donji desni deo stomaka, gubitak apetita, mučnina i/ili povraćanje koje ubrzo sledi bol u stomaku, otok stomaka, groznica sa temperaturom od 37°C do 38°C, nemogućnost izbacivanja gasova.

Najčešći razlog za upalu slepog creva je zapušenje njegovog kanala (fekalijama, kamenčićima, parazitima ili tumorima), ali kod trećine pacijenata ta prepreka nije jasno vidljiva. Upalu mogu izazvati i virusi, paraziti ili bakterije.

Važno Ako se ne leči, upaljeni slepo crevo će na kraju pući ili perforirati, oslobađajući zarazni materijal u ab­domen. To može dovesti do veoma ozbiljne upale peritoneuma ako se ne leči antibioticima veoma brzo.

Žučni kamen

Žučni kamenci su najčešća bolest bilijarnog trakta, a češće se javljaju kod žena, iako se kod 10 odsto populacije dijagnostikuje žučni kamen.

Ono što danas znamo jeste da žene dvostruko češće obolevaju od ove bolesti. To je najverovatnije zato što kod žena, zbog trudnoće, postoje veće oscilacije polnih hormona, a ključni su estrogen i progesteron, koji utiču na samu kontrakciju žučne kese i koncentraciju žuči.

Žučni kamenci su najčešća bolest bilijarnog trakta, a češće se javljaju kod žena Foto: Shutterstock

Simptom žučnih kamenaca je specifičan bol ispod desnog rebra, ili kako se kolokvijalno naziva, bol u obliku kašike. Bol počinje u gornjem delu stomaka i širi se ispod desnog rebra i desne lopatice na desnu stranu između dve lopatice. Međutim, ponekad se žučni kamenci zaglave u kanalu i izazovu blokadu, što dovodi do bolova u stomaku.

Međutim, obično je teško lokalizovati bol. Ako bol ne nestane u roku od nekoliko sati ili se ne smiri, a prati ga visoka temperatura i žućkasta boja kože, trebalo bi da se konsultujete sa lekarom.