Problemi sa pankreasom mogu se manifestovati na različite načine, a prepoznavanje ranih simptoma je ključno za brzo lečenje. Jedan od najčešćih znakova je uporni bol u gornjem delu stomaka, koji može biti tup ili oštar i često se širi u leđa.

Bol se može pogoršati nakon jela, posebno masne hrane ili alkohola, a ponekad se ublažava sedenjem ili naginjanjem napred. Često je praćen mučninom i eventualnim povraćanjem, koji se takođe mogu pogoršati nakon obroka.

Ostali znaci upozorenja

Drugi znaci upozorenja uključuju neobjašnjiv gubitak težine, čak i kada se navike u ishrani nisu promenile, zajedno sa značajnim gubitkom apetita.

Takođe je ključno obratiti pažnju na promene u stolici, koja može postati masna, svetle boje, plutati u WC šolji i imati izrazito neprijatan miris, što ukazuje na probleme sa apsorpcijom masti.

Obratite pažnju na promene u stolici

Pojava žutice, koju karakteriše žutilo kože i beonjača očiju, zajedno sa tamnim urinom i svrabom kože, ozbiljan je simptom koji može da upućuje na blokadu žučnog kanala, potencijalno izazvanu tumorom.

Štaviše, iznenadni razvoj dijabetesa u odraslom dobu, bez prethodne istorije bolesti, trebalo bi da podstakne pregled pankreasa jer može biti rani znak bolesti.

Dijagnoza i lečenje

Problemi sa pankreasom mogu se kretati od upale (pankreatitis) i cista do tumora, a terapija zavisi od uzroka i težine bolesti. Najčešće se prvo primenjuje konzervativno lečenje, odnosno stroga dijeta bez alkohola, masne i začinjene hrane, lekovi protiv bolova, intravenske tečnosti i, kod hroničnog pankreatitisa, enzimski preparati koji olakšavaju varenje.

kamena u žučnoj kesi ili zapušenog kanala, lekar se može odlučiti za endoskopski postupak (ERCP), kojim se uklanja kamen ili proširuje kanal. Ovaj pristup je manje invazivan i često daje dobre rezultate. Ako je problem posledica, lekar se može odlučiti za(ERCP), kojim se uklanja kamen ili proširuje kanal. Ovaj pristup je manje invazivan i često daje dobre rezultate.

Problemi sa pankreasom mogu se kretati od upale i cista do tumora

Operacija dolazi u obzir kod težih komplikacija, kada se jave nekroze ili apscesi, kod velikih cista koje ne reaguju na druge metode, kao i kod benignih ili malignih tumora. Vrsta operacije zavisi od problema: ponekad se uklanja deo pankreasa, nekad se cista drenira, dok se kod tumora glave pankreasa može raditi i složenija Whipple-ova operacija (pankreatikoduodenektomija).

Komplikacije

Nelečeni problemi pankreasa mogu imati ozbiljne posledice, od trajnog oštećenja funkcije i dijabetesa, preko poremećaja varenja i naglog gubitka težine, do sepse, unutrašnjeg krvarenja ili raka. Zato se operacija posmatra kao krajnja opcija, primenjuje se tek kada lekovi, dijeta ili endoskopske procedure nisu dovoljni ili postoji ozbiljna opasnost po život.