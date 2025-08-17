Slušaj vest

Rak debelog creva je zloćudna bolest, dok je sindrom nervoznih creva (IBS) funkcionalni poremećaj varenja. Upravo zbog sličnih simptoma ova dva stanja se ponekad mogu pomešati, što dovodi do zabune ili odlaganja prave dijagnoze. Evo kako da ih razlikujete.

Zašto dolazi do zabune?

Rak debelog creva obično počinje kao benigni polipi, koji tokom vremena mogu da prerastu u maligni tumor. Ako se ne otkrije i ne leči na vreme, može da se proširi na druge organe i ugrozi život.

S druge strane, sindrom nervoznih creva je čest, hroničan poremećaj varenja. Karakterišu ga bolovi u stomaku i promene u pražnjenju creva – dijareja, zatvor ili smenjivanje ova dva stanja. Reč je o funkcionalnom poremećaju, što znači da nema vidljivih oštećenja creva, već je narušen njihov rad.

Rak debelog creva obično počinje kao benigni polipi Foto: Shutterstock

Kako objašnjava gastroenterolog dr Kiran Pedi, IBS ne povećava rizik od nastanka raka niti oštećuje tkivo digestivnog sistema, već je u pitanju stanje koje se može kontrolisati lekovima i promenama načina života.

- Sindrom nervoznih creva jeste hronična bolest, ali se uz terapiju i promene navika može držati pod kontrolom. Važno je znati da ne nosi rizik od nastanka raka debelog creva - ističe on.

Slični simptomi koji zbunjuju

I IBS i rak debelog creva mogu da daju veoma slične tegobe, među kojima su:

bol i grčevi u stomaku

zatvor ili dijareja

promena ritma pražnjenja creva

pražnjenja creva nadimanje i mučnina

otežano gutanje

Bol i grčevi u stomaku su zajednički simptom Foto: Shutterstock

Kako ih razlikovati?

Postoji nekoliko ključnih razlika:

Godine života – IBS može da se javi u bilo kom životnom dobu, dok se rak debelog creva češće javlja kod starijih osoba.

– IBS može da se javi u bilo kom životnom dobu, dok se rak debelog creva češće javlja kod starijih osoba. Tok bolesti – simptomi IBS-a obično traju godinama, ali ne napreduju, dok kod raka postaju sve izraženiji.

– simptomi IBS-a obično traju godinama, ali ne napreduju, dok kod raka postaju sve izraženiji. Krv u stolici – može da se pojavi kod oba stanja, ali je daleko češći znak raka.

– može da se pojavi kod oba stanja, ali je daleko češći znak raka. Sluz u stolici – karakterističnija je za IBS.

– karakterističnija je za IBS. Neobjašnjiv gubitak težine – alarmantniji je znak za rak.

- Dodatni faktori, kao što su porodična istorija bolesti i odgovor na terapiju, takođe mogu da pomognu lekaru da postavi tačnu dijagnozu - sugeriše dr Pedi.

Lečenje raka i IBS-a

Prema rečima doktora, rak debelog creva se leči u zavisnosti od stadijuma bolesti – operacijom, hemioterapijom, zračenjem, ciljanim terapijama ili imunoterapijom.

- Vrsta terapije zavisi od stadijuma raka, ali i od opšteg zdravstvenog stanja pacijenta - naglašava on.

Kod sindrom nervoznih creva ne postoji univerzalna terapija, već se plan prilagođava svakom pacijentu. Najčešće se preporučuju promene u ishrani i načinu života:

unos više vlakana kroz voće, povrće, žitarice i orašaste plodove

kroz voće, povrće, žitarice i orašaste plodove dodaci vlakana poput psilijuma ili metilceluloze

dovoljan unos tečnosti – oko osam čaša vode dnevno

– oko osam čaša vode dnevno izbegavanje kofeina (kafa, čokolada, čajevi, gazirani sokovi)

Kod nervoznih creva preporučuju se promene u ishrani i načinu života Foto: Shutterstock

Kako ističe dr Pedi, kod osoba sa IBS-om češća je netolerancija na laktozu, pa bi trebalo smanjiti unos mleka i sira, a kalcijum unositi iz drugih namirnica – brokolija, spanaća, lososa ili dodataka ishrani.

Uz ishranu, značajne su i druge navike:

redovna fizička aktivnost

izbegavanje pušenja

češći, ali manji obroci

vođenje dnevnika namirnica koje izazivaju pogoršanje simptoma (npr. crvena paprika, luk, crno vino, pšenica, kravlje mleko)