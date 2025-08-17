Slušaj vest

Karotidne arterije su glavni krvni sudovi koji snabdevaju mozak krvlju. Vremenom, na njihovim zidovima može da se taloži masnoća i holesterol, što dovodi do stvaranja aterosklerotskih plakova. Ovi plakovi sužavaju lumen krvnog suda i ometaju normalan protok krvi ka mozgu. Ako se plak naglo pokida, može da nastane ugrušak i dovede do moždanog udara, u čak 20 odsto slučajeva, upozorava na Instagramu neuroradiolog dr Slobodan Ćulafić.

- U najvećem broju slučajeva pacijenti nemaju nikakve tegobe i uopšte ne znaju da postoji suženje krvnog suda na vratu. Kada se simptomi ipak pojave, osoba može da oseti kratkotrajnu slabost ili oduzetost ruke ili noge, ili da primeti smetnje sa vidom ili sluhom na strani gde je krvni sud sužen. Takve epizode često deluju bezazleno i brzo prođu, ali su zapravo alarm da nešto ozbiljno nije u redu sa karotidnom arterijom - upozorava dr Ćulafić.

Uhvatite suženja pre komplikacija

Zahvaljujući preciznim i bezbolnim metodama, poput ultrazvučnog pregleda kolor doplerom, ateroskleroza, suženja i zapušenja krvnih sudova danas mogu da se otkriju pre komplikacija, dodaje doktor.

Foto: Shutterstock

- Skrinig se preporučuje osobama sa faktorima rizika, kao što su povišen pritisak, šećerna bolest, visok holesterol, gojaznost, pušenje, kao i starijim osobama kod kojih postoje aterosklerotske promene - poručuje dr Slobodan Ćulafić.