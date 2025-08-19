Nespecifični simptomi mogu da ukažu na bolesnu jetru: Nemojte ih ignorisati već se obratite lekaru
Oštećenje jetre, pa čak i njeno otkazivanje, ponekad može nastupiti naglo i izazvati iznenadne simptome. To se dešava, na primer, pri prevelikoj upotrebi paracetamola ili drugih lekova, ali i usled delovanja biljnih suplemenata, virusa ili autoimunih bolesti. Ipak, u većini slučajeva oboljenja jetre razvijaju se postepeno, kao i samo otkazivanje, jer dolazi do polaganog i dugotrajnog oštećenja. Tada se i simptomi javljaju sporije i postupno.
Rani simptomi bolesti jetre
Možda nećete primetiti rane simptome. Ako ih primetite, može biti teško znati šta ih uzrokuje. To je zato što su rani znaci problema sa jetrom nejasni, kao što su:
- bol u stomaku
- gubitak apetita
- umor ili nedostatak energije
- dijareja
Možda se samo osećate generalno loše, a ne znate zašto.
Simptomi koji postepeno ukazuju na probleme sa jetrom
Žuta koža ili oči (žutica)
Kako se jetra više oštećuje, možete primetiti jasnije znake problema. Vaša koža može izgledati žuto, zajedno sa beonjačama očiju. Lekari to nazivaju žuticom. Ovo se dešava kada se previše žute supstance iz crvenih krvnih zrnaca nakuplja — zove se bilirubin. Normalno, vaša jetra bi je uklonila, ali oštećena jetra to ne može, pa nivoi rastu.
Svrab kože
Ako imate dugotrajne probleme sa jetrom, možete osećati svrab. To se dešava čak i ako nemate osip. Svrab može otežati svakodnevne aktivnosti, pa i spavanje. Ako imate ovakav svrab, pitajte lekara da li postoji lek koji može pomoći.
Otečen stomak
Oštećena jetra može blokirati protok krvi i povećati pritisak u krvnim sudovima. Tada tečnost curi i nakuplja se u stomaku. Može se javiti blaga ili izražena nadutost, a ponekad i infekcija, koja zahteva antibiotike. Ako se tečnost previše nakupi, možda će biti potrebno da se ukloni sondom.
Otečene noge ili zglobovi
Kod nekih osoba sa ascitesom, oticanje se širi i na noge ili zglobove zbog zadržavanja tečnosti. Može pomoći smanjen unos soli ili lekovi koji pospešuju mokrenje.
Bleda stolica i taman urin
Jetra proizvodi žučne soli koje daju stolici smeđu boju. Ako jetra ne funkcioniše pravilno ili su žučni kanali blokirani, stolica postaje bleda, poput gline. Ovo često prati žutica. Bilirubin koji boji kožu takođe može potamniti urin.
Umor i konfuzija
Mnogi sa oboljenjem jetre osećaju dugotrajan umor zbog nakupljanja toksina, jer jetra ne može da ih očisti. To može uticati i na mozak – zbunjenost, loša koncentracija, zaboravnost i druge promene mogu se pojaviti.
Mučnina i povraćanje
Stomak može reagovati na bolest jetre još u ranoj fazi. Kako bolest napreduje, povećani toksini pogoršavaju stanje. Dugotrajna mučnina i povraćanje mogu ukazivati na ozbiljan problem sa jetrom. U težim slučajevima, može se javiti krv u stolici ili povraćanju.
Lako stvaranje modrica ili krvarenje
Kod otkazivanja jetre, lako dolazi do modrica. Krvarenje iz nosa ili posekotina može teže stati. Iako su pacijenti sa napredovalom bolešću jetre skloni krvarenju, istovremeno mogu imati veći rizik od stvaranja krvnih ugrušaka.
Crveni dlanovi i „paučine“ na koži
Mogu se javiti crvene linije od krvnih sudova ispod kože, nalik paukovoj mreži – tzv. paukove nevuse. Najčešće se pojavljuju na obrazima, nosu i vratu. Studije su pokazale da su ovi tragovi čest pokazatelj problema sa jetrom, posebno kod osoba koje su zavisne od alkohola.
Takođe, mogu se javiti crveni dlanovi (palmarni eritem), još jedan znak uznapredovale bolesti jetre.
Rano otkrivanje bolesti jetre
Moguće je imati bolest jetre a ne znati. Mnogi sa ovim problemima ne deluju bolesno. Kako oštećenje napreduje, simptomi postaju očigledniji. Ako je oštećenje previše uznapredovalo, može biti nepopravljivo. Ali rano prepoznavanje znakova daje šansu da se bolest zaustavi i jetra oporavi pre nego što bude kasno.
Izvor: Webmd.com/Zdravlje.Kurir.rs
