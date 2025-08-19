Bolesti jetre često nastaju postepeno i mogu dugo ostati neprimećene, zbog toga važno je da ih na vreme primetite

Oštećenje jetre, pa čak i njeno otkazivanje, ponekad može nastupiti naglo i izazvati iznenadne simptome. To se dešava, na primer, pri prevelikoj upotrebi paracetamola ili drugih lekova, ali i usled delovanja biljnih suplemenata, virusa ili autoimunih bolesti. Ipak, u većini slučajeva oboljenja jetre razvijaju se postepeno, kao i samo otkazivanje, jer dolazi do polaganog i dugotrajnog oštećenja. Tada se i simptomi javljaju sporije i postupno.

Rani simptomi bolesti jetre

Možda nećete primetiti rane simptome. Ako ih primetite, može biti teško znati šta ih uzrokuje. To je zato što su rani znaci problema sa jetrom nejasni, kao što su:

bol u stomaku

gubitak apetita

umor ili nedostatak energije

dijareja

Možda se samo osećate generalno loše, a ne znate zašto.

Simptomi koji postepeno ukazuju na probleme sa jetrom

Žuta koža ili oči (žutica)

Kako se jetra više oštećuje, možete primetiti jasnije znake problema. Vaša koža može izgledati žuto, zajedno sa beonjačama očiju. Lekari to nazivaju žuticom. Ovo se dešava kada se previše žute supstance iz crvenih krvnih zrnaca nakuplja — zove se bilirubin. Normalno, vaša jetra bi je uklonila, ali oštećena jetra to ne može, pa nivoi rastu.

Ako jetra ne funkcioniše kako treba, koža i beonjače očiju mogu poprimiti žutu boju Foto: Shutterstock

Svrab kože

Ako imate dugotrajne probleme sa jetrom, možete osećati svrab. To se dešava čak i ako nemate osip. Svrab može otežati svakodnevne aktivnosti, pa i spavanje. Ako imate ovakav svrab, pitajte lekara da li postoji lek koji može pomoći.

Otečen stomak

Oštećena jetra može blokirati protok krvi i povećati pritisak u krvnim sudovima. Tada tečnost curi i nakuplja se u stomaku. Može se javiti blaga ili izražena nadutost, a ponekad i infekcija, koja zahteva antibiotike. Ako se tečnost previše nakupi, možda će biti potrebno da se ukloni sondom.

Otečene noge ili zglobovi

Kod nekih osoba sa ascitesom, oticanje se širi i na noge ili zglobove zbog zadržavanja tečnosti. Može pomoći smanjen unos soli ili lekovi koji pospešuju mokrenje.

Bleda stolica i taman urin

Jetra proizvodi žučne soli koje daju stolici smeđu boju. Ako jetra ne funkcioniše pravilno ili su žučni kanali blokirani, stolica postaje bleda, poput gline. Ovo često prati žutica. Bilirubin koji boji kožu takođe može potamniti urin.

Umor i konfuzija

Mnogi sa oboljenjem jetre osećaju dugotrajan umor zbog nakupljanja toksina, jer jetra ne može da ih očisti. To može uticati i na mozak – zbunjenost, loša koncentracija, zaboravnost i druge promene mogu se pojaviti.

Hroničan umor je čest zbog nakupljanja toksina koje jetra ne može da preradi Foto: Shutterstock

Mučnina i povraćanje

Stomak može reagovati na bolest jetre još u ranoj fazi. Kako bolest napreduje, povećani toksini pogoršavaju stanje. Dugotrajna mučnina i povraćanje mogu ukazivati na ozbiljan problem sa jetrom. U težim slučajevima, može se javiti krv u stolici ili povraćanju.

Lako stvaranje modrica ili krvarenje

Kod otkazivanja jetre, lako dolazi do modrica. Krvarenje iz nosa ili posekotina može teže stati. Iako su pacijenti sa napredovalom bolešću jetre skloni krvarenju, istovremeno mogu imati veći rizik od stvaranja krvnih ugrušaka.

Crveni dlanovi i „paučine“ na koži

Mogu se javiti crvene linije od krvnih sudova ispod kože, nalik paukovoj mreži – tzv. paukove nevuse. Najčešće se pojavljuju na obrazima, nosu i vratu. Studije su pokazale da su ovi tragovi čest pokazatelj problema sa jetrom, posebno kod osoba koje su zavisne od alkohola.

Takođe, mogu se javiti crveni dlanovi (palmarni eritem), još jedan znak uznapredovale bolesti jetre.

Rano otkrivanje bolesti jetre

Moguće je imati bolest jetre a ne znati. Mnogi sa ovim problemima ne deluju bolesno. Kako oštećenje napreduje, simptomi postaju očigledniji. Ako je oštećenje previše uznapredovalo, može biti nepopravljivo. Ali rano prepoznavanje znakova daje šansu da se bolest zaustavi i jetra oporavi pre nego što bude kasno.