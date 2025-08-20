Vrela kafa ili čaj mogu da povećaju rizik od jedne vrste raka: Evo šta savetuju naučnici
Međunarodna agencija za istraživanje raka još 2016. godine svrstala je konzumiranje napitaka toplijih od 65°C u grupu verovatnih kancerogena. Dakle, nije problem u samom čaju ili kafi, već u temperaturi. Istraživanja u Južnoj Americi, na Bliskom istoku i u Aziji pokazala su da redovno ispijanje veoma vrelih napitaka povećava rizik od raka jednjaka. Nedavno je i velika studija u Velikoj Britaniji, koja je obuhvatila gotovo pola miliona ljudi, potvrdila da oni koji piju osam ili više šoljica vrelog čaja ili kafe dnevno imaju i do šest puta veći rizik od ove vrste raka.
Zašto vreli napici škode?
Vrlo topla tečnost oštećuje sluzokožu jednjaka, a vremenom, ta ponovljena oštećenja mogu da dovedu do malignih promena. Eksperimenti na životinjama pokazali su da napici oko 70°C ubrzavaju pojavu prekanceroznih promena. Uz to, vreli napici olakšavaju i delovanje želudačne kiseline, što dodatno oštećuje jednjak.
Koliko i kako pijete je važno
Nije svejedno da li pijete male gutljaje ili velike količine odjednom. Veliki gutljaj vrele tečnosti može da poveća temperaturu u jednjaku i za više od 10°C, što mnogo brže oštećuje tkivo. S vremena na vreme, mali gutljaji nisu problem, ali ako navika traje godinama, rizik postaje značajan.
Kako da budete bezbedni?
Stručnjaci preporučuju da pića ostavite da se prohlade bar nekoliko minuta. U pet minuta temperatura može da padne i za 10–15 stepeni. Brže hlađenje postižete mešanjem, duvanjem, dodavanjem malo mleka ili hladne vode, kao i skidanjem poklopca sa čaše za poneti, savetuju stručnjaci.
