Međunarodna agencija za istraživanje raka još 2016. godine svrstala je konzumiranje napitaka toplijih od 65°C u grupu verovatnih kancerogena. Dakle, nije problem u samom čaju ili kafi, već u temperaturi. Istraživanja u Južnoj Americi, na Bliskom istoku i u Aziji pokazala su da redovno ispijanje veoma vrelih napitaka povećava rizik od raka jednjaka. Nedavno je i velika studija u Velikoj Britaniji, koja je obuhvatila gotovo pola miliona ljudi, potvrdila da oni koji piju osam ili više šoljica vrelog čaja ili kafe dnevno imaju i do šest puta veći rizik od ove vrste raka.

Zašto vreli napici škode?

Vrlo topla tečnost oštećuje sluzokožu jednjaka, a vremenom, ta ponovljena oštećenja mogu da dovedu do malignih promena. Eksperimenti na životinjama pokazali su da napici oko 70°C ubrzavaju pojavu prekanceroznih promena. Uz to, vreli napici olakšavaju i delovanje želudačne kiseline, što dodatno oštećuje jednjak.

Koliko i kako pijete je važno

Nije svejedno da li pijete male gutljaje ili velike količine odjednom. Veliki gutljaj vrele tečnosti može da poveća temperaturu u jednjaku i za više od 10°C, što mnogo brže oštećuje tkivo. S vremena na vreme, mali gutljaji nisu problem, ali ako navika traje godinama, rizik postaje značajan.

Postoje bezbedni načini da uživate u kafi Foto: Shutterstock

Kako da budete bezbedni?