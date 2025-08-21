Slušaj vest

Rak je drugi vodeći uzrok smrti u svetu, sa procenjenih devet miliona smrtnih slučajeva u 2018. godini. Dok su rak pluća, prostate, debelog creva, želuca i jetre najčešći tipovi raka kod muškaraca, rak dojke, debelog creva, pluća, grlića materice i štitne žlezde su najčešći kod žena.

Izveštaj GLOBOCAN 2022, koji je objavila Međunarodna agencija za istraživanje raka (IARC), procenjuje da približno jedan od pet muškaraca ili žena oboli od raka tokom života, dok oko jedan od devet muškaraca i jedna od 12 žena izgubi bitku.

Rani simptomi raka kod žena neretko ostanu neprimećeni, jer nisu uvek bolni niti očigledni, a često se mešaju sa svakodnevnim tegobama - što odlaže ranu dijagnozu i lečenje.

Dr CN Patil, glavni lekar i glavni konsultant za medicinsku onkologiju i hemato-onkologiju iz bolnice u Bengaluruu, kaže da je kod žena ključno prijaviti čak i najmanje promene u telu, posebno one koje traju duže vreme.

Neobične promene koje mogu biti upozoravajući znaci raka kod žena

Prema rečima dr Patila, ponekad se rak kod žena manifestuje kroz male, neobične promene u telu koje je lako prevideti. Neki od znakova upozorenja uključuju:

iznenadni gubitak težine

konstantan umor

promene u apetitu

neobično krvarenje (npr. tačkasto krvarenje između menstruacija)

veoma obilne menstruacije

krvarenje nakon menopauze

nadimanje

bol u karlici

kvržica u dojci ili ispod pazuha

promene na koži dojki

dugotrajan kašalj

problemi sa gutanjem

promene u navikama u kupatilu (npr. učestalo mokrenje)

krv u urinu ili stolici

Kvržica u dojci ili ispod pazuha može biti jedan od prvih znakova raka dojke i ne treba je ignorisati Foto: Pixel-Shot, Pixel-shot / Alamy / Profimedia

Dr Patil napominje da ovo ne znači uvek malignitet, ali ako simptomi traju nedeljama, najbolje je što pre posetiti lekara.

Tipovi raka koji mogu biti „tihi“

Neki karcinomi kod žena počinju tiho, sa simptomima koje je lako zanemariti.

- Rak jajnika je poznat kao 'tihi ubica' jer njegovi rani znaci — poput nadimanja, bola u karlici ili brzog osećaja sitosti — deluju kao uobičajeni problemi sa stomakom - objašnjava dr Patil. To je osmi najčešći kancer među ženama, sa preko 324.000 novih slučajeva i više od 200.000 smrti u 2022, prema časopisu Nature Reviews Clinical Oncology.

Rak grlića materice može se razvijati sporo, isprva pokazujući samo blago krvarenje ili neobičan sekret. To je četvrti najčešći rak kod žena, sa oko 6,6 miliona novih slučajeva i 3,5 miliona smrti u 2022, prema podacima Svetske zdravstvene organizacije (SZO).

Pored toga, rak pankreasa često izaziva nejasne bolove u leđima, probleme sa varenjem ili gubitak težine, što osoba može da ignoriše, dok rak debelog creva može da počne sa sitnim promenama u navikama u toaletu ili pojavom krvi u stolici — što se često pogrešno pripisuje hemoroidima.

- Čak i rak dojke može da startuje sa malom kvržicom ili blagom promenom na koži koja ne boli - dodaje dr Patil, ističući da ovakvi suptilni znaci pokazuju zašto su redovni pregledi i skrining toliko važni za zdravlje žena.

Rak jajnika često se naziva „tihim ubicom“ jer njegovi rani simptomi, poput nadimanja, nelagodnosti u karlici ili brzog osećaja sitosti, lako mogu proći neprimećeno Foto: Shuterstock

Kada bi žene trebalo da se obrate lekaru?

Žene bi trebalo da se konsultuju sa lekarom ako primete bilo kakvu promenu koja traje duže od dve nedelje i ne smanjuje se. To uključuje:

neuobičajeno krvarenje

kvržice u dojci ili ispod pazuha

konstantno nadimanje

dugotrajan bol

nagli gubitak težine bez razloga

neredovne menstruacije ili krvarenje nakon menopauze

problemi sa gutanjem

neprekidan kašalj

promene u navikama u toaletu

krv u urinu ili stolici

Dr Patil naglašava da čak ni male promene, ako se ponavljaju ili pogoršavaju, ne treba zanemarivati. Uvek je bolje reagovati na vreme — rani pregledi mogu otkriti bolest pre nego što postane ozbiljna i pružiti veće šanse za izlečenje.

Uloga redovnog skrininga

Važno je znati da redovni pregledi i samopregledi mogu spasiti živote otkrivanjem raka pre nego što uznapreduje ili se proširi.

- Mnogi karcinomi, poput raka dojke, grlića materice i debelog creva, mogu se otkriti rano putem rutinskih testova. Na primer, mamografija može da uoči male kvržice u dojkama mnogo pre nego što se mogu napipati, a Papa test može da otkrije rane promene na grliću materice. Samopregledi, poput opipavanja dojki u potrazi za kvržicama ili praćenje neobičnih promena na telu, takođe pomažu ženama da ranije primete probleme - objašnjava dr Patil.

Papa test je jednostavan i bezbolan pregled koji može rano otkriti promene na grliću materice i sprečiti razvoj raka Foto: Shutterstock

Zaključak - Kada se rak otkrije rano, lečenje je obično jednostavnije, manje agresivno i uspešnije. Skrining ne sprečava rak, ali ženama daje veću šansu da ga pobede na vreme — zato je rano otkrivanje jedan od najboljih oblika zaštite.