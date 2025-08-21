Neobični simptomi raka kod žena: Onkolog upozorava da su i male promene alarm
Rak je drugi vodeći uzrok smrti u svetu, sa procenjenih devet miliona smrtnih slučajeva u 2018. godini. Dok su rak pluća, prostate, debelog creva, želuca i jetre najčešći tipovi raka kod muškaraca, rak dojke, debelog creva, pluća, grlića materice i štitne žlezde su najčešći kod žena.
Izveštaj GLOBOCAN 2022, koji je objavila Međunarodna agencija za istraživanje raka (IARC), procenjuje da približno jedan od pet muškaraca ili žena oboli od raka tokom života, dok oko jedan od devet muškaraca i jedna od 12 žena izgubi bitku.
Rani simptomi raka kod žena neretko ostanu neprimećeni, jer nisu uvek bolni niti očigledni, a često se mešaju sa svakodnevnim tegobama - što odlaže ranu dijagnozu i lečenje.
Dr CN Patil, glavni lekar i glavni konsultant za medicinsku onkologiju i hemato-onkologiju iz bolnice u Bengaluruu, kaže da je kod žena ključno prijaviti čak i najmanje promene u telu, posebno one koje traju duže vreme.
Neobične promene koje mogu biti upozoravajući znaci raka kod žena
Prema rečima dr Patila, ponekad se rak kod žena manifestuje kroz male, neobične promene u telu koje je lako prevideti. Neki od znakova upozorenja uključuju:
- iznenadni gubitak težine
- konstantan umor
- promene u apetitu
- neobično krvarenje (npr. tačkasto krvarenje između menstruacija)
- veoma obilne menstruacije
- krvarenje nakon menopauze
- nadimanje
- bol u karlici
- kvržica u dojci ili ispod pazuha
- promene na koži dojki
- dugotrajan kašalj
- problemi sa gutanjem
- promene u navikama u kupatilu (npr. učestalo mokrenje)
- krv u urinu ili stolici
Dr Patil napominje da ovo ne znači uvek malignitet, ali ako simptomi traju nedeljama, najbolje je što pre posetiti lekara.
Tipovi raka koji mogu biti „tihi“
Neki karcinomi kod žena počinju tiho, sa simptomima koje je lako zanemariti.
- Rak jajnika je poznat kao 'tihi ubica' jer njegovi rani znaci — poput nadimanja, bola u karlici ili brzog osećaja sitosti — deluju kao uobičajeni problemi sa stomakom - objašnjava dr Patil. To je osmi najčešći kancer među ženama, sa preko 324.000 novih slučajeva i više od 200.000 smrti u 2022, prema časopisu Nature Reviews Clinical Oncology.
Rak grlića materice može se razvijati sporo, isprva pokazujući samo blago krvarenje ili neobičan sekret. To je četvrti najčešći rak kod žena, sa oko 6,6 miliona novih slučajeva i 3,5 miliona smrti u 2022, prema podacima Svetske zdravstvene organizacije (SZO).
Pored toga, rak pankreasa često izaziva nejasne bolove u leđima, probleme sa varenjem ili gubitak težine, što osoba može da ignoriše, dok rak debelog creva može da počne sa sitnim promenama u navikama u toaletu ili pojavom krvi u stolici — što se često pogrešno pripisuje hemoroidima.
- Čak i rak dojke može da startuje sa malom kvržicom ili blagom promenom na koži koja ne boli - dodaje dr Patil, ističući da ovakvi suptilni znaci pokazuju zašto su redovni pregledi i skrining toliko važni za zdravlje žena.
Kada bi žene trebalo da se obrate lekaru?
Žene bi trebalo da se konsultuju sa lekarom ako primete bilo kakvu promenu koja traje duže od dve nedelje i ne smanjuje se. To uključuje:
- neuobičajeno krvarenje
- kvržice u dojci ili ispod pazuha
- konstantno nadimanje
- dugotrajan bol
- nagli gubitak težine bez razloga
- neredovne menstruacije ili krvarenje nakon menopauze
- problemi sa gutanjem
- neprekidan kašalj
- promene u navikama u toaletu
- krv u urinu ili stolici
Dr Patil naglašava da čak ni male promene, ako se ponavljaju ili pogoršavaju, ne treba zanemarivati. Uvek je bolje reagovati na vreme — rani pregledi mogu otkriti bolest pre nego što postane ozbiljna i pružiti veće šanse za izlečenje.
Uloga redovnog skrininga
Važno je znati da redovni pregledi i samopregledi mogu spasiti živote otkrivanjem raka pre nego što uznapreduje ili se proširi.
- Mnogi karcinomi, poput raka dojke, grlića materice i debelog creva, mogu se otkriti rano putem rutinskih testova. Na primer, mamografija može da uoči male kvržice u dojkama mnogo pre nego što se mogu napipati, a Papa test može da otkrije rane promene na grliću materice. Samopregledi, poput opipavanja dojki u potrazi za kvržicama ili praćenje neobičnih promena na telu, takođe pomažu ženama da ranije primete probleme - objašnjava dr Patil.
- Kada se rak otkrije rano, lečenje je obično jednostavnije, manje agresivno i uspešnije. Skrining ne sprečava rak, ali ženama daje veću šansu da ga pobede na vreme — zato je rano otkrivanje jedan od najboljih oblika zaštite.
Izvor: Onlymyhealth.com/Zdravlje.Kurir.rs
