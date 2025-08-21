Slušaj vest

Brus Vilis, omiljeni holivudski glumac poznat po filmovima kao što su „Umri muški“ i „Petparačke priče“, poslednjih godina je u centru pažnje zbog svog zdravlja. Još 2022. godine povukao se iz glume nakon što mu je dijagnostikovana afazija – poremećaj govora i jezika. Kasnije je njegova porodica saopštila da je reč o frontotemporalnoj demenciji, retkoj i progresivnoj bolesti mozga. Nedavno se oglasila i njegova supruga Ema, koja je opisala koliko je dijagnoza bila zastrašujuća i koliko im je potrebna podrška.

Ema Heming Vilis o Brusu i njihovoj porodici

U razgovoru sa novinarkom Dajen Sojer, Ema je otvoreno govorila o trenutku kada je čula dijagnozu:

- Bila sam u panici, samo se sećam da sam to čula, a posle toga ništa drugo nisam mogla da registrujem.

Dodala je da je put bio izuzetno težak, ali da postoje i trenuci snage i nade. Na Dan očeva 2025. godine objavila je emotivnu poruku u kojoj je opisala Brusa kao uzor svojim ćerkama:

- Brus našim devojčicama daje lekcije koje prevazilaze reči – o istrajnosti, bezuslovnoj ljubavi i snazi koja se ogleda u samom prisustvu.

Šta je demencija i šta znači FTD?

Demencija je opšti naziv za poremećaje mozga koji utiču na razmišljanje, pamćenje i ponašanje. Jedan oblik je frontotemporalna demencija (FTD), koja oštećuje delove mozga odgovorne za jezik, ličnost i ponašanje. Obično se javlja između 45. i 65. godine života i razlikuje se od Alchajmerove bolesti (najčešćeg tipa demencije), jer ne počinje gubitkom pamćenja.

- To je oblik demencije ranog početka, što znači da se ne javlja samo kod starijih od 60 godina, već i kod mlađih - objašnjava dr Četna Lutra, klinički psiholog iz centra Lissun.

Frontotemporalna demencija se ne javlja samo kod starijih od 60 godina Foto: Shutterstock

Simptomi FTD mogu da uključuju:

promene u ličnosti i društvenom ponašanju,

probleme sa govorom i razumevanjem jezika ,

, poteškoće u pokretima,

emocionalne izazove.

Bolest se vremenom pogoršava i ne postoji lek koji je može zaustaviti. Terapija se zasniva na kontroli simptoma i poboljšanju kvaliteta života, napominje dr Lutra.

Šta bi porodice trebalo da znaju

Porodice koje žive sa demencijom suočavaju se sa brojnim izazovima. Evo nekoliko ključnih saveta stručnjaka:

Prepoznajte rane znake – iznenadne ili neuobičajene promene u ponašanju, govoru ili pokretima ne treba ignorisati.

– iznenadne ili neuobičajene promene u ponašanju, govoru ili pokretima ne treba ignorisati. Tražite preciznu dijagnozu – FTD se lako može pomešati sa drugim bolestima, zato je važno da lekar postavi tačnu dijagnozu.

– FTD se lako može pomešati sa drugim bolestima, zato je važno da lekar postavi tačnu dijagnozu. Komunicirajte sa strpljenjem – osobama sa demencijom često je teško da se izraze, pa je miran i strpljiv ton od velike pomoći.

Negovatelji dementnih osoba često i sami oboljevaju od iscrpljenosti - fizički i mentalno Foto: Shutterstock

Brinite o negovateljima – briga o osobi sa demencijom iscrpljuje i emotivno i fizički, zato su podrška, savetovanje i pauze neophodni i za članove porodice.

– briga o osobi sa demencijom iscrpljuje i emotivno i fizički, zato su podrška, savetovanje i pauze neophodni i za članove porodice. Planirajte unapred – potrebno je na vreme razmišljati o pravnim i finansijskim pitanjima, kako bi porodica bila spremna za buduće izazove.